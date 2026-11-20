Las tres iglesias de Castilla-La Mancha que celebrarán una misa por Francisco Franco este 20 de noviembre

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha convocado para este viernes 20 de noviembre tres misas con motivo del 51 aniversario de la muerte del dictador en templos religiosos de Toledo, Cuenca y Albacete.

Una convocatoria que repite el escenario de 2025, cuando la familia del militar y la propia fundación organizaron celebraciones litúrgicas en diferentes ciudades de España, entre ellas, Toledo y Cuenca, aunque esta vez se suma la capital albaceteña.

No es casualidad, un exhaustivo estudio elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL y publicado en noviembre del curso pasado desgrana que el 35,9% de los españoles se muestra "a favor" de lo que "supuso" el franquismo. Un porcentaje notorio que es mayor —del 41,4 %— entre los encuestados de 17 a 35 años.

Convocatoria de la fundación. Fnff.es

El programa regional de misas conmemorativas por los 51 años de la muerte de Franco difundido por la entidad queda de la siguiente manera:

Albacete: a las 18:30 horas en la Parroquia del Sagrado Corazón .

. Toledo: a las 19:00 horas en la Iglesia de San Juan de los Reyes .

. Cuenca: a las 20:00 horas en la Capilla de Católicos en Acción.

Rechazo de algunas parroquias

En el comunicado publicado, la Fundación carga contra la actitud de "determinados prelados de la jerarquía de la Iglesia" por las dificultades que aseguran encontrar para hallar templos y párrocos dispuestos a oficiar estas eucaristías.

"Resulta paradójico que se pongan las trabas a quien durante toda su vida no solo se manifestó como un buen católico, sino que luchó, decretó y legisló en defensa de la Iglesia Católica", lamentan. Sostienen que estos actos se celebran "sin alharacas, sin hacer ostentación" y niegan que rezar por el dictador suponga "algún tipo de apología".

Junto a las tres ciudades de Castilla-La Mancha, la convocatoria incluye 20 oficios religiosos en 18 ciudades como Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Bilbao, Badajoz, Cartagena, Santander, Ceuta, Alicante, Huesca o Málaga.