El expresidente regional y exministro de Defensa, José Bono, en una imagen de archivo. E. E. CLM

Bono entra de lleno en la campaña del PSOE: del mitin de Albacete con Pedro Sánchez a un acto este viernes en Toledo

José Bono vuelve a implicarse en la campaña electoral del PSOE en Castilla-La Mancha. El expresidente regional, que participó el pasado martes 17 de noviembre en el mitin que Pedro Sánchez celebró en Albacete, tiene previsto protagonizar este viernes un nuevo acto público en la provincia de Toledo, en concreto en Santa Cruz de la Zarza.

La cita está prevista para las 17:00 horas en el Edificio del Pósito, situado en el número 10 de la calle Mayor. Bono estará acompañado por Alberto Hernández Garrobo, candidato número cuatro del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo.

Su presencia en dos convocatorias electorales en apenas unos días supone la incorporación del histórico dirigente socialista a la actividad pública de la campaña en la comunidad autónoma, compartiendo protagonismo con representantes de distintas generaciones del partido.

El expresidente regional ya estuvo presente en el mitin de Pedro Sánchez en Albacete, donde el presidente del Gobierno estuvo acompañado también por las ministras Isabel Rodríguez, titular de Vivienda y natural de Puertollano, y Milagros Tolón, responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes y natural de Toledo.

La presencia de Bono en aquel encuentro dejó una imagen de implicación en la campaña socialista y de acompañamiento al actual secretario general del PSOE en una convocatoria en la que también tuvieron protagonismo dos de las principales representantes castellanomanchegas en el Gobierno de España.

La convocatoria de Santa Cruz de la Zarza tendrá también como protagonista a Alberto Hernández Garrobo, que ocupa el cuarto puesto en la candidatura socialista al Congreso por Toledo, encabezada por Milagros Tolón y en la que figura en segunda posición Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE en la región.

Hernández Garrobo es concejal en Villarrubia de Santiago y mantiene una actividad destacada en redes sociales. Además, trabaja como asesor de la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. Su perfil combina la responsabilidad municipal con su participación en la estructura política y de comunicación del PSOE castellanomanchego.

Page y su agenda institucional

La actividad de José Bono en la campaña contrasta con la posición que mantiene el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que, por el momento, no ha participado en ningún acto público electoral del PSOE.

El jefe del Ejecutivo autonómico continúa centrado en su agenda institucional y en los asuntos de la comunidad autónoma. De hecho, el pasado martes 17 de noviembre, coincidiendo con el mitin de Pedro Sánchez en Albacete, García-Page se encontraba en Bruselas, donde participaba en una agenda de trabajo relacionada con el Comité Europeo de las Regiones.

Su ausencia de la convocatoria de Albacete estaba prevista, ya que el viaje institucional había sido programado con anterioridad. García-Page había iniciado su desplazamiento el lunes en París, con reuniones vinculadas a las candidaturas de Sigüenza y Atienza y de las alfombras de serrín de Elche de la Sierra ante la Unesco, antes de trasladarse a Bruselas.

Así, mientras José Bono se deja querer en la campaña socialista después de su aparición junto a Pedro Sánchez en Albacete, con una agenda que devuelve al expresidente castellanomanchego a los escenarios electorales y que le permite compartir protagonismo con los candidatos socialistas que concurren a las generales en Castilla-La Mancha, el presidente regional mantiene, al menos hasta este viernes, su actividad institucional al frente de la Junta y al margen de los actos públicos de campaña.