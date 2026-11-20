Agudo defiende que Feijóo desmontó las "mentiras" de Sánchez en el debate: "España merece un presidente decente"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y candidata al Congreso de los Diputados por Toledo, Carolina Agudo, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo ganó "con contundencia" el debate electoral celebrado este miércoles frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su juicio, el líder popular desmontó las "mentiras" del candidato socialista y demostró que "España merece un presidente decente". Así lo ha manifestado este viernes durante una rueda de prensa en la sede regional del PP, en Toledo, donde ha valorado el cara a cara entre ambos dirigentes.

Agudo ha defendido que el debate dejó clara la diferencia entre dos formas de entender el país y ha considerado que en el encuentro "ganó la decencia". La dirigente popular ha señalado que los ciudadanos tendrán el próximo 29 de noviembre una oportunidad para elegir entre dos modelos políticos.

Por un lado, ha situado el que representa Pedro Sánchez, al que ha atribuido "la mentira, la negligencia y la incompetencia", y, por otro, el de Feijóo, que, según ha defendido, está basado en "la verdad, la gestión y la honradez".

"Agotamiento político"

En este sentido, Agudo ha sostenido que España necesita un presidente que cumpla con su palabra y que devuelva la estabilidad al país, además de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.

La secretaria general del PP castellanomanchego también ha criticado la intervención de Sánchez durante el debate, al considerar que volvió a evidenciar el "agotamiento político" del presidente y de su proyecto de Gobierno.

Frente a ello, ha destacado la actitud de Feijóo, de quien ha valorado que defendiera sus propuestas "con serenidad y firmeza" y que no cediera "ni un solo milímetro ante la propaganda sanchista".

Agudo también ha cuestionado que el candidato socialista intente presentarse como el dirigente de un Ejecutivo limpio, pese a las investigaciones que, según ha señalado, afectan a su partido y a su entorno.

La candidata popular al Congreso por Toledo ha defendido que el proyecto de Feijóo representa una oportunidad para la "reconstrucción nacional" y para recuperar la decencia, la honradez y la competencia en la gestión pública.

"España merece un presidente decente", ha insistido Agudo, que ha añadido que "Feijóo no baila en sus mítines, Feijóo no roba y Feijóo cumple". En su opinión, estas son precisamente las cualidades que necesitan los españoles en el próximo presidente del Gobierno.

Por último, ha pedido a los ciudadanos que confíen en el Partido Popular en las elecciones del 29 de noviembre para hacer posible el cambio político. Una transformación que, según ha defendido, debe estar sustentada en valores y permitir que "España vuelva a funcionar".