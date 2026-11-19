Tellado (PP) carga contra Tolón por el alquiler de su VPO: "Es una clara irregularidad cometida por una ministra"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido la elección del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, como número uno de la provincia al Congreso para "evacuar a la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, una segunda vez".

Así lo ha expresado durante el acto de campaña electoral celebrado en Toledo, donde ha estado acompañado del propio Velázquez y del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

"Aquí en Toledo ya hemos evacuado a Tolón. Por eso el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido a buscar al que lo ha hecho una vez para que lo haga una segunda", ha expresado.

Ante la información publicada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha sobre la vivienda de protección oficial (VPO) que Tolón mantiene alquilada en Toledo sin autorización, Tellado ha asegurado que nos encontramos "ante un nuevo caso de hipocresía socialista".

"Es una clara irregularidad cometida nada más y nada menos que por una ministra del Gobierno", ha afirmado.

Estas declaraciones de Tellado se producen un día después de que su partido haya solicitado la presencia "urgente" de la ministra en la Diputación Permanente del Congreso para explicar los términos en los que se ha producido dicho alquiler.

"Poca humanidad de Sánchez"

Por otro lado, Tellado también ha acusado al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, de "falta de humanidad terrible" por no mencionar a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) durante su mitin en Albacete.

Y, sobre el enfrentamiento de la noche de este jueves Feijóo – Sánchez, Tellado ha augurado que "veremos a un Sánchez pasarlo mal".

"Sánchez lo pasa mal cuando se enfrenta a la verdad. Es como si a un vampiro se le pone frente a la luz del sol una ristra de ajos", ha afirmado.

Para Tellado, confrontan "dos modelos ante toda España". "Por el equipo de Sánchez nunca se hubiese celebrado este debate. Ofrecerá ocho años de nula gestión y de mucha corrupción, por lo que tiene toda la presión frente a un Feijóo que saldrá a ganar", ha augurado.

"Garantía de gestión"

Por su parte, Velázquez ha asegurado que el PP es "garantía de gestión, rigurosidad y de que las cosas se van a hacer bien". El 'popular' ha defendido la forma de gobernar de su partido y ha puesto como ejemplo la gestión municipal en Toledo.

"El programa de reconstrucción nacional del PP incide directamente en lo que necesita España y que no deja fuera a nada ni a nadie, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en el país", ha afirmado.

En materia de vivienda ha defendido el compromiso del PP de impulsar la construcción de un millón de viviendas en España durante los próximos cuatro años, lamentando la falta de actuación del Gobierno central en esta materia en Toledo.

Asimismo, en seguridad, Velázquez ha reiterado el compromiso de reconocer la labor de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil y declarar ambas profesiones como de riesgo.

Por último, ha criticado que la ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, continúe formando parte del Gobierno de España tras las informaciones relativas al alquiler de su VPO.

"Se ha estado lucrando con el principal problema de España, como es el del acceso a la vivienda", ha afirmado.

"Recuperar la dignidad"

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "el próximo 29 de noviembre España tiene la oportunidad de recuperar su dignidad y abrir una nueva etapa de rigor, gestión y honestidad" con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno.

Núñez se ha referido a las declaraciones de Carles Puigdemont, en las que ha reconocido haber aprovechado la ambición de Pedro Sánchez para imponer exigencias al Gobierno de España. "Ni Puigdemont ni Sánchez van a derrotar a España. Nadie va a volver a humillar a nuestro país", ha asegurado.

En clave regional, Núñez ha enumerado las principales necesidades de Castilla-La Mancha, apuntando a la mejora de las carreteras, la recuperación de la fortaleza de las conexiones ferroviarias, nuevas infraestructuras y la llegada del AVE a la provincia de Toledo y a Talavera, además de más vivienda, una mejor sanidad y oportunidades para los jóvenes.

Sobre Tolón, Núñez ha reclamado explicaciones y ha exigido que "dé la cara y aclare si cometió alguna irregularidad, asumiendo las responsabilidades que pudieran corresponderle".