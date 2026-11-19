Nicolás Rodríguez: "Muchas empresas deciden dejar de crecer al llegar a 50 empleados porque la burocracia se dispara"

Nicolás Rodríguez conoce de primera mano los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial que sostiene la economía y el empleo en Castilla-La Mancha.

Como CEO de Haricamán, compañía con sede en Añover de Tajo (Toledo) que se ha convertido en referente en la fabricación de cereales de desayuno, vive a diario la realidad de una industria agroalimentaria que combina innovación y arraigo en el territorio.

A esa experiencia al frente de una firma industrial puntera en la región suma su papel activo como presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Castilla-La Mancha, desde donde impulsa el debate sobre cómo ganar tamaño empresarial, retener talento joven y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión en la región.

Nicolás Rodríguez, presidente de APD en Castilla-La Mancha, en la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Con motivo de la presentación en Toledo del decálogo de competitividad elaborado por APD en su 70.º aniversario, Rodríguez analiza en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los principales obstáculos que lastran el crecimiento de las empresas: desde la rigidez de las confederaciones hidrográficas y el déficit de potencia eléctrica hasta la burocracia administrativa, el absentismo laboral y la necesidad de sustituir las subvenciones tardías por incentivos fiscales ágiles.

P. En un momento en el que la gestión del agua marca la agenda política y económica tanto en España como en la región, usted ha sido especialmente crítico con el papel de las confederaciones hidrográficas. ¿Hasta qué punto están frenando el desarrollo del campo y la industria en Castilla-La Mancha?

R. Es uno de los mayores cuellos de botella que sufrimos en la región. Castilla-La Mancha tiene un clima seco en superficie, pero dispone de importantes acuíferos subterráneos regenerables y de excedentes hídricos en épocas de lluvia que acaban desembocando en Portugal o en otras cuencas por falta de aprovechamiento.

Con una gestión hídrica sensata, basada en datos objetivos y medibles de recarga, extracción y consumo, podríamos utilizar ese recurso de forma plenamente sostenible y respetuosa con el medio ambiente, sabiendo que los acuíferos se recuperan cuando se gestionan con criterio técnico.

Sin embargo, chocamos con una sobrerregulación y con la actitud excesivamente rígida y poco dialogante de las confederaciones hidrográficas hacia agricultores y empresarios. Sin agua no se pueden impulsar cultivos leñosos altamente eficientes —como el olivo, la viña, el almendro o el pistacho—, y cuando se paraliza la actividad agraria desaparece toda la cadena económica auxiliar, desde las empresas de riego hasta las tecnológicas, agravando directamente la despoblación rural.

"Castilla-La Mancha apenas retiene el 7 % de la energía que produce"

P. A esa restricción hídrica se suma la transición energética y la llegada de grandes proyectos tecnológicos, como Meta en Talavera. ¿Está preparada la red eléctrica de Castilla-La Mancha para sostener esta nueva ola de inversiones?

R. Actualmente no, y ese déficit está condicionando inversiones estratégicas muy relevantes. Al margen del proyecto de Meta, nos consta que existen hoy en Castilla-La Mancha cuatro o cinco iniciativas industriales de gran envergadura frenadas por la falta de infraestructuras básicas.

Nuestra comunidad apenas retiene alrededor del 7 % de la energía que produce; las grandes líneas de transporte atraviesan el territorio, pero cuando una empresa quiere crecer, modernizarse y solicita un aumento de potencia a la compañía suministradora, la respuesta habitual es negativa. Ese déficit de capacidad actúa como un bloqueo absoluto: resulta profundamente contradictorio pedir al empresariado español y castellano-manchego que gane dimensión e innove si carece del suministro eléctrico básico para ampliar sus instalaciones.

P. En el foro de competitividad de APD en Toledo pusieron sobre la mesa una cifra contundente: apenas 813 de las 125.000 empresas de Castilla-La Mancha superan los 50 empleados. ¿Por qué sigue siendo ese umbral un muro invisible para el crecimiento empresarial?

R. Nuestro decálogo, elaborado con motivo del 70.º aniversario de APD a partir de un trabajo conjunto con empresarios y directivos de todo el país, señala la falta de dimensión empresarial como uno de los principales frenos para nuestra competitividad. Cuando una pyme alcanza los 50 trabajadores, cambia automáticamente de estatus legal en toda España y sus obligaciones burocráticas, laborales y de reporte administrativo se multiplican de forma exponencial.

Se trata de un listón normativo concebido hace décadas que hoy actúa como una barrera artificial: muchos empresarios optan por detener voluntariamente su crecimiento justo antes de esa cifra porque asumir ese sobrecoste organizativo no resulta rentable. Si queremos fortalecer el tejido productivo, debemos elevar ese umbral regulatorio nacional hacia los 100 o 200 empleados y suavizar la transición para incentivar que nuestras compañías ganen escala.

"En el escenario económico actual, las oportunidades de inversión tienen fecha de caducidad"

P. Frente al exceso de burocracia que denuncia el sector privado en toda Europa, ¿Qué medidas concretas propone APD para acelerar la puesta en marcha de proyectos empresariales?

R. Desde el Consejo de APD proponemos dos herramientas transformadoras que ya funcionan con éxito en los países más competitivos. En primer lugar, implantar una ventanilla única efectiva con trazabilidad pública, donde conste la fecha exacta en la que se solicita una licencia, cada hito intermedio y la justificación de cualquier demora, coordinando a todas las administraciones implicadas.

En segundo lugar, generalizar la declaración responsable para que el empresario pueda invertir, construir y poner en marcha su actividad con agilidad bajo su propia responsabilidad legal, cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente. Se trata de sustituir el control bloqueante a priori por una verificación e inspección administrativa a posteriori, devolviendo al empresario la capacidad de ejecutar sus inversiones al ritmo que exige el mercado.

Hoy en día, completar los trámites y permisos para implantar o ampliar una industria en España no es cuestión de meses, sino de dos, tres o incluso cuatro años. En el escenario económico actual, las oportunidades de inversión tienen fecha de caducidad: en ese plazo el mercado cambia o surge un competidor y el proyecto deja de ser viable.

Además, nos encontramos con situaciones difícilmente explicables, como empresas asentadas desde hace treinta, cuarenta o cincuenta años —un problema que sufrimos incluso en nuestra propia compañía— que necesitan crecer y quedan bloqueadas porque el terreno de al lado está calificado como rústico. Hace falta una mayor transversalidad normativa y agilizar los cambios de uso del suelo para no frenar a las industrias que ya generan empleo y riqueza en nuestro territorio.

Nicolás Rodríguez durante la entrevista con este medio. Ángela Pulido Díaz

Tras presentar el decálogo de competitividad en Toledo —donde constataron la cercanía institucional con el presidente Emiliano García-Page y la consejera Patricia Franco—, ¿Cuál debería ser el primer paso de esa hoja de ruta compartida para impulsar el crecimiento regional?

R. En Castilla-La Mancha contamos con un activo muy importante: existe diálogo fluido, cercanía y plena coincidencia en el diagnóstico tanto con el presidente regional como con la Consejería de Economía, que escuchan al empresariado y comprenden nuestras necesidades.

A partir de esa buena sintonía regional, el paso decisivo debe darse en el marco normativo general mediante instrumentos ejecutivos rápidos —como un real decreto a nivel nacional— que implanten de forma efectiva la declaración responsable y simplifiquen la creación y ampliación de negocios.

Cuando un inversor llega a un territorio donde encuentra seguridad jurídica, reglas claras desde el primer día y agilidad en los trámites, la confianza empresarial y el ritmo de inversión se multiplican de inmediato.

Detalle de las manos de Nicolás Rodríguez, presidente de la ADP en Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. En pleno debate actual sobre los costes laborales y el impacto del absentismo en la economía española, ¿Cómo están afectando estos factores a la productividad de nuestras empresas?

R. El absentismo laboral injustificado se ha convertido en uno de los problemas más graves para la competitividad de nuestras empresas y está presente en todos los foros empresariales. Los permisos laborales son un derecho incuestionable cuando existe una causa médica o familiar real —en mi propia empresa nunca ponemos límite a quien atraviesa una necesidad verdadera—, pero su uso abusivo perjudica en primer lugar a los trabajadores cumplidores.

La masa salarial es finita y ese sobrecoste impide mejorar la retribución de los empleados responsables, frena nuevas contrataciones, reduce nuestra productividad y acaba encareciendo el producto final para todos los consumidores. La solución exige educar en la cultura del esfuerzo y la responsabilidad desde la etapa formativa y reforzar la coordinación entre el sistema público de salud y las mutuas para garantizar un control riguroso y justo.

P. Como CEO de Haricamán, en un momento clave para la soberanía alimentaria y la modernización del campo, ¿Qué necesita la industria agroalimentaria regional para seguir creciendo?

R. En el sector agroalimentario, la eficiencia logística y económica depende directamente de la proximidad entre la producción de la materia prima y la planta de transformación. Castilla-La Mancha es una potencia en este ámbito, pero resulta incomprensible que se pongan trabas administrativas a la ampliación de explotaciones ganaderas o a la plantación de cultivos como el viñedo, el olivo, el almendro o el pistacho cuando contamos con una industria transformadora líder que innova y diversifica mercados.

Desde Aricamán, donde fabricamos cereales de desayuno para toda la distribución española y para la exportación, comprobamos a diario que necesitamos garantizar una materia prima fiable y atraer talento cualificado en genética vegetal, sistemas de riego, automatización e inteligencia artificial. En lugar de penalizar al sector primario con rigideces normativas, debemos facilitar su modernización tecnológica para asegurar su rentabilidad y garantizar el relevo generacional.

"Debemos eliminar la exigencia de garantías patrimoniales personales que frena la iniciativa empresarial"

P. Ante la actual incertidumbre geopolítica y el regreso del proteccionismo arancelario, ¿Qué respaldo financiero, fiscal y comercial necesita una empresa mediana para invertir y exportar con garantías?

R. En el plano financiero, aunque la banca española es cercana al empresariado, debemos eliminar la exigencia de garantías patrimoniales personales —que frena la iniciativa y obliga a comprometer el patrimonio familiar— y potenciar los avales de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), las líneas del ICO y la movilización del ahorro privado hacia el capital riesgo, un terreno en el que Castilla-La Mancha ya organiza encuentros de referencia.

En materia fiscal, el empresariado no pide subvenciones que llegan con dos o tres años de retraso y exigen una costosa gestión burocrática; preferimos incentivos automáticos como la exención en el Impuesto sobre Sociedades por reinversión de beneficios o la libertad de amortización para amortizar maquinaria en dos o tres años en lugar de veinte, aportando liquidez inmediata.

P. Para concluir, en un contexto en el que el relevo generacional y la fijación de población en el medio rural son prioritarios, ¿Cómo se impulsa de forma efectiva el liderazgo de la mujer en el sector agroalimentario?

R. Por tradición histórica y por la dureza física de determinadas labores, el medio agrario ha estado mayoritariamente en manos de hombres, pero hoy el talento, la innovación y la capacidad de gestión no entienden de género.

En APD lo hemos recogido expresamente en nuestro decálogo: no se trata de establecer tratos de favor ni cuotas meramente formales, sino de derribar inercias culturales y garantizar una igualdad real de oportunidades en el acceso a puestos directivos y al emprendimiento rural.

Cuando eliminamos esas barreras invisibles, aprovechamos todo el potencial profesional disponible y animamos a las mujeres a dar el paso con determinación, gana en competitividad el sector agroalimentario y se garantiza el futuro económico y social de nuestros pueblos.