La Junta Electoral multa a Paco Núñez con 1.000 euros por sus palabras durante una entrevista en la Cadena SER

La Junta Electoral Provincial de Toledo ha sancionado con 1.000 euros al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, por pedir el voto para su partido antes del inicio de la campaña electoral del 29-N.

La resolución, que todavía no es firme, se refiere a unas declaraciones realizadas por Núñez el pasado 27 de octubre en una entrevista en la Cadena SER. En ellas, el presidente regional del PP pidió el apoyo para Alberto Núñez Feijóo. Al estar todavía en precampaña por aquellas fechas, la legislación electoral impide solicitar el voto a los ciudadanos.

Por este motivo, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado a Núñez de "hacer trampas electorales" y le ha exigido una disculpa pública.

Sergio Gutiérrez, este jueves en La Guardia (Toledo). PSOE CLM

"Acabamos de conocer que la Junta Electoral de Toledo ha sancionado con 1.000 euros y un apercibimiento al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, por hacer trampas en precampaña electoral", ha afirmado Gutiérrez durante una visita a La Guardia (Toledo).

El dirigente socialista ha aprovechado la resolución para arremeter contra el líder del PP regional. "Estamos muy acostumbrados" a que Núñez fabrique "bulos, haga ocurrencias, insulte", ha señalado, antes de añadir que ahora "se ha aficionado, además, a las trampas electorales".

El PP recurrirá la sanción

Fuentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL que este mismo jueves presentarán un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Toledo.

La formación sostiene que Núñez no tomó la iniciativa de pedir el voto, sino que estaba respondiendo a una pregunta de una periodista durante una entrevista en la Cadena SER el 27 de octubre. El PP considera que este contexto debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las declaraciones.

Los populares ya presentaron alegaciones cuando tuvieron conocimiento de la denuncia del PSOE, que fue tramitada directamente por Ferraz ante la Junta Electoral Central, que se inhibió posteriormente en favor de la Junta Electoral Provincial de Toledo.

En dichas alegaciones, el PP de Castilla-La Mancha aseguraba que "en ningún momento del desarrollo de la entrevista se formuló una petición explícita, formal o imperativa de voto", sino que "prevaleció de forma indubitada el elemento informativo, explicativo y valorativo propio del debate político".

Fuentes del partido también han cuestionado al abogado que representa al PSOE en el procedimiento, Alberto Cachinero Capitán, al que se han referido textualmente como "el abogado de las cloacas", después de las informaciones periodísticas que lo vinculan con Leire Díez.

Si el recurso no prospera y el PP de Castilla-La Mancha tiene que abonar finalmente la multa, la cuantía podría reducirse a 500 euros por pronto pago.