Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara, en alerta por viento este miércoles: rachas de entre 70 y 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este miércoles alertas amarillas por viento en cuatro provincias de Castilla-La Mancha.

Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara estarán en aviso por rachas que podrían alcanzar entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Además, tanto Cuenca como Toledo también estarán en alerta por lluvias.

En Toledo la alerta por viento ha comenzado a las 10 horas de la mañana y afecta a la zona de los Montes de Toledo. Además de esta comarca, la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo están en aviso por lluvias que podrían alcanzar acumulados de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante este aviso, el Ayuntamiento de Toledo ha dispuesto el cierre preventivo de parques y jardines. La orden afecta al Parque Escolar, el Parque de las Tres Culturas, los Jardines de La Vega y los Jardines del Tránsito.

En Cuenca, la alerta arranca a las 12 horas. La Serranía estará en aviso por viento y lluvia, mientras que la Alcarria y la comarca de La Mancha están avisadas por viento.

Ya por la tarde, a las 18 horas, arrancarán las alertas en Albacete y Guadalajara. Afectarán a las comarcas albaceteñas de La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín; y a las guadalajareñas de Parameras de Molina y la Alcarria.

Las alertas se prolongarán hasta las 6 de la madrugada del miércoles al jueves en Albacete, Cuenca y Guadalajara, mientras que finalizará a la medianoche en Toledo.

Previsión

La Aemet ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo de la mañana y que serán más frecuentes e intensas por la tarde. Las precipitaciones serán poco probables en el extremo sureste.

Las temperaturas irán en aumento generalizado, que puede ser notable en las mínimas de Albacete y del sur de Ciudad Real.

El viento soplará del suroeste o del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de las áreas de montaña.