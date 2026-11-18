Una sentencia del Juzgado de Toledo abre la puerta a reclamar el impago de nocturnidad y festividad estando de baja

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia en Castilla-La Mancha que reconoce el derecho de los trabajadores a cobrar los complementos de nocturnidad y festividad en situación de incapacidad temporal cuando estos servicios se prestan dentro del horario de la jornada ordinaria de trabajo.

Concretamente, el fallo del Tribunal de Instancia de Toledo, Sección de lo Contencioso-Administrativo, a 30 de octubre, resuelve a favor de este sindicato en defensa de un trabajador del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) al que se le habían negado en su nómina las cantidades correspondientes durante el periodo de su baja laboral (6 de marzo de 2024 y el 14 de febrero de 2025).

En un comunicado, CSIF recuerda que el Tribunal Supremo ya reconoció en julio de 2025 el derecho de los empleados públicos que trabajan por turnos a percibir los complementos de nocturnidad y festividad durante periodos de vacaciones, bajas médicas y permisos retribuidos, siempre que dichas condiciones formen parte de su jornada ordinaria.

Sin embargo, lamentan que las diferentes administraciones de Castilla-La Mancha están negando este derecho debido a una interpretación errónea de la disposición adicional 7ª de la Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla-La Mancha, considerando que estos complementos deben excluirse por tener supuestamente un carácter variable.

El fallo, en línea con el argumento de CSIF, fundamenta que, dado que el trabajador presta sus servicios en un régimen de turnos rotatorios estructurales, donde el trabajo en noches y festivos forma parte regular y programada de su jornada ordinaria, dichos conceptos retributivos adquieren un carácter permanente y estable.

Por lo tanto, no se trata de gratificaciones extraordinarias o voluntarias excluidas por la norma autonómica, sino de una retribución ordinaria inherente al puesto de trabajo que debe mantenerse durante los periodos de incapacidad temporal.

Miles de reclamaciones

CSIF ha celebrado esta sentencia porque abre la puerta a miles de reclamaciones en Castilla-La Mancha para el personal estatutario, funcionario y laboral, y no sólo en los casos de incapacidad temporal, sino también durante periodos de vacaciones y permisos retribuidos.

La sentencia todavía no es firme y por tanto es susceptible de recurso de apelación, pero CSIF confía en que el Sescam no recurra porque se trata de un derecho reconocido para los trabajadores. La Central Sindical pone sus asesorías jurídicas al servicio de los afectados para llevar a cabo las reclamaciones pertinentes para aquellos trabajadores que se han visto afectados por el impago de estos complementos y estudiar cada caso particular.