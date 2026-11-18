El PP solicita la comparecencia de Tolón en la Diputación Permanente del Congreso para explicar el alquiler de su VPO

El Partido Popular ha solicitado la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la Diputación Permanente del Congreso para que explique los términos en los que se ha producido el alquiler de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de su propiedad.

Concretamente, la solicitud registrada en la Cámara Baja y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, requiere la "comparecencia urgente" de la ministra para "informar" si el arrendamiento se llevó a cabo "al margen de los límites marcados por la ley y sin las autorizaciones pertinentes".

Este paso del Partido Popular se produce tras varios días en los que se han sucedido las informaciones sobre las condiciones en las que la ministra alquiló, a partir de 2012, una vivienda con protección que se le había concedido en 1998 y en la que presuntamente nunca ha llegado a residir.

Según la legislación autonómica, al haber transcurrido más de diez años desde la compraventa, la política socialista estaba eximida de solicitar una autorización previa a la Junta para poder ponerla en alquiler.

Sin embargo, sí era estrictamente obligatorio tramitar el visado administrativo del contrato de arrendamiento. Este visado es el mecanismo de control mediante el cual la Administración certifica que los inquilinos cumplen los requisitos exigidos para residir en una VPO, como estar inscritos en el Registro de Demandantes de vivienda o no superar los umbrales máximos de renta estipulados, entre otros.

Ante esta situación, la Consejería de Fomento está recabando información para determinar si se ha producido alguna infracción. Fuentes de este departamento sí han confirmado a EL ESPAÑOL que Tolón "no ha visado ningún contrato de alquiler" y, por tanto, desconocen si los inquilinos cumplen con los requisitos pertinentes para residir en una VPO

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha sí ha podido confirmar que una de las últimas arrendatarias ha sido Rocío Rodríguez Martín, que fue delegada provincial de Sanidad en Toledo durante la pasada legislatura (2019-2023) y actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Mazarambroz.

El régimen sancionador autonómico tipifica como infracción grave, sancionada con multas de 3.001 a 15.000 euros, el hecho de "no visar ante el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los contratos de compraventa o de arrendamiento de las viviendas protegidas".

Por su parte, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa, que a la Administración regional sí le consta una "comunicación antigua de Milagros Tolón en la que muestra la voluntad de alquilarlo" que data de 1999, un año después de que se formalizara la compra.

Tolón se defiende

Mientras, la ministra ha vuelto a ser cuestionada con este asunto en la tarde de este miércoles en Toledo y ha reafirmado que "siempre" ha cumplido "todos los requisitos" para alquilar el inmueble y que por su parte ha habido "cero especulación".



A preguntas de los periodistas recogidas por Efe antes de participar en la jornada 'El futuro de la educación en España' en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la también exalcaldesa de Toledo ha indicado que cumplió todos los requisitos legales "tanto en la adjudicación de la vivienda como luego en el alquiler de la vivienda" y ha seguido las recomendaciones de una asesoría jurídica.



La ministra ha señalado que se ha puesto en contacto con la Junta de Comunidades, "personalmente" para "aclarar cualquier cuestión que no esté clarificada".



Por último, Tolón ha defendido que en este alquiler hay "cero especulación" y "total transparencia" y no hay "nada de lucro". "Esto no es el aticazo de los siete millones de euros que han pagado los madrileños", ha subrayado.

Una visión diametralmente diferente a la del actual alcalde de Toledo y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia, Carlos Velázquez, quien ha pedido la dimisión de la ministra por haber adquirido la vivienda "en condiciones ventajosas y con un préstamo también favorable, con la obligación de residir en él" sin que este último supuesto haya podido ser demostrado.