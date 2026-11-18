El presidente regional, Emiliano García-Page, interviene para agradecer la solidaridad de Europa con las víctimas de Urda. JCCM

El recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha llegado hasta Bruselas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido este miércoles a los miembros del Comité Europeo de las Regiones el minuto de silencio que han guardado en memoria de las víctimas del siniestro.

El minuto de silencio se ha celebrado antes de dar inicio a la undécima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT). Tras este gesto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha trasladado su agradecimiento por una muestra de solidaridad.

"Esta muestra de empatía estoy convencido de que ayuda a las víctimas, también a los que están en fase de recuperación, y estimula el trabajo de todos los servicios de emergencia de mi país y, creo entender, de todos los demás", ha afirmado.

García-Page ha aprovechado para reivindicar la respuesta de los servicios públicos de emergencia y la importancia de contar con medios sanitarios públicos preparados para actuar en situaciones de extrema gravedad.

En este sentido, el presidente regional ha destacado que se cumplen 20 años de funcionamiento del servicio de transporte sanitario en helicóptero nocturno de Castilla-La Mancha.

Transfusiones durante el vuelo

Además, ha vinculado la actuación de estos recursos con la atención prestada a los afectados por el accidente ferroviario de Urda y ha explicado que la rápida intervención de los equipos sanitarios y la posibilidad de realizar más de 20 transfusiones de sangre durante el vuelo fueron decisivas para salvar muchas vidas.

"Terminamos valorando mucho lo que tenemos y los grandes servicios públicos de emergencia precisamente ante estos retos que nos da la vida", ha señalado.

Minuto de silencio en el Comité Europeo de las Regiones en memoria de las víctimas de Urda. JCCM

El responsable autonómico ha concluido sus palabras agradeciendo "de corazón" la muestra de cariño y solidaridad trasladada por los representantes europeos, en un gesto que ha querido hacer extensivo tanto a las víctimas como a sus familiares y a los profesionales que participaron en la respuesta al accidente.

Reunión con Teresa Ribera

La agenda de García-Page en Bruselas continuará esta tarde con un encuentro con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

La reunión se enmarca en la visita institucional del presidente castellanomanchego a las instituciones europeas, donde participa en los trabajos de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones.