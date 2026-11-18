El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido en la tarde de este miércoles, en Bruselas, con la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, para recabar su apoyo en la implementación de ventajas fiscales en zonas despobladas de la provincia de Guadalajara.

En unas declaraciones a los medios antes de la entrada al encuentro remitidas por su departamento de prensa, Page ha argumentado que su intención es que los 267 municipios de las comarcas de Molina de Aragón, Sierra Norte y la Alcarria obtengan "las mismas condiciones, los mismos beneficios fiscales y la misma excepcionalidad que Europa concede y permite a los estados nacionales, por ejemplo, para la provincia de Cuenca”.

Una lucha en la que según ha recordado, su Ejecutivo ya dispone del apoyo explícito del propio Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

“Queremos que se aplique por justicia, porque en realidad la normativa europea termina aplicándose en España por provincias, situando dentro de una misma provincia circunstancias muy diferentes, y hay una parte muy sustancial de Cuenca que se parece más a una parte de la provincia de Guadalajara. Por tanto, no queremos que los límites de la burocracia sean un límite para la igualdad de oportunidades de unos vecinos u otros que vivan en Guadalajara o vivan en otra parte de España”, ha abundado García-Page.

Sobre las ventajas que soportarían los vecinos de estos 267 núcleos poblacionales, se encuentran "beneficios en términos fiscales" y su inclusión "en cualquier estrategia de medio y de largo plazo que España quiera aplicar".