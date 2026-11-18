La consejera portavoz, Esther Padilla, ha defendido la oposición del Gobierno regional al modelo de financiación de Sánchez. JCCM

La Junta mantiene su pulso por la financiación autonómica: "Que esté en el programa no quiere decir que salga adelante"

Después de que el PP de Paco Núñez exigiera a Sergio Gutiérrez que renuncie a su candidatura al Congreso por Toledo por el respaldo del PSOE nacional al modelo de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con ERC, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha marcado distancias con la decisión de la dirección federal socialista.

Padilla ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha opuesto durante toda la legislatura a una propuesta que considera perjudicial para la comunidad autónoma.

"Ahora han decidido llevarlo al programa electoral. Eso no quiere decir que salga adelante", ha advertido la portavoz, que ha insistido en que la posición del Ejecutivo de Emiliano García-Page seguirá siendo contraria a este sistema.

En este sentido, Padilla ha asegurado que Castilla-La Mancha se opondrá a este y a cualquier otro modelo de financiación que perjudique los intereses de la región. Una postura que, según ha defendido, se mantendrá con independencia de que el presidente del Gobierno haya incorporado la propuesta a los compromisos electorales del PSOE.

Page mantiene el órdago

"El presidente Sánchez se compromete en el programa electoral a ese modelo de financiación y el presidente Page se sigue comprometiendo con la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y así lo va a seguir haciendo", ha afirmado.

De esta forma, Padilla ha reivindicado la posición de García-Page frente a una propuesta que Castilla-La Mancha rechazó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al igual que Asturias, pese a que ambas comunidades están gobernadas por el PSOE.

La medida 229 del programa electoral socialista recoge el compromiso de impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y que fue fruto de la negociación de Sánchez con Esquerra Republicana.

"Que dimita Agudo"

Por su parte, desde el PSOE de Castilla-La Mancha han contrarrestado la petición de renuncia formulada por el líder del PP regional, Paco Núñez, hacia Sergio Gutiérrez, con la solicitud de dimisión de la número dos del PP al Congreso por Toledo, Carolina Agudo, "por defender el trasvase Tajo-Segura y el desvío de agua del Sorbe a la Comunidad de Madrid".

En un comunicado, los socialistas de la región denuncian que los dirigentes del PP "sigan plegados a las directrices de Génova, incluso cuando existen hasta siete sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en favor de los caudales de Castilla-La Mancha".

Además, insisten en que Paco Núñez "ha de dar ejemplo y exigir la dimisión de Carolina Agudo, porque lo que estamos escuchando en esta campaña es a un PP que saca pecho de querer, si ganan, volver a poner a Castilla-La Mancha como una región de segunda a las órdenes del PP nacional".