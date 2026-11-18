El Gobierno de Page revela que la ministra Tolón ya quiso alquilar su VPO en 1999, solo un año después de comprarla

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha revelado que la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ya se interesó por las condiciones para alquilar su vivienda de protección oficial (VPO) en el año 1999, apenas un año después de haber formalizado su compra en Toledo.

Este nuevo dato multiplica las dudas sobre si alguna vez llegó a hacer uso del inmueble como su residencia habitual, un requisito indispensable que exige la normativa para los beneficiarios de este tipo de viviendas subvencionadas, o si desde el primer momento lo utilizó como una inversión.

La confirmación ha llegado de la mano de la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha sido preguntada este jueves en rueda de prensa por las averiguaciones iniciadas por la Consejería de Fomento respecto al polémico alquiler de la VPO de Tolón, cuyo entorno reconoce que el inmueble está siendo arrendado al menos desde 2012 pese a no haber visado nunca los contratos de alquiler, tal y como requiere la legislación regional.

El departamento que dirige Nacho Hernando, competente en materia de vivienda, ha reclamado el expediente completo para analizarlo y está dispuesto a sancionar "con total transparencia y determinación" en caso de confirmarse irregularidades, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL

Padilla ha asegurado que la Administración regional tiene constancia de una "comunicación antigua de Milagros Tolón en la que muestra la voluntad de alquilarlo". La comunicación a la que se refiere la portavoz data, en concreto, de 1999.

No aclara si vivió allí

Esta prematura intención de arrendar el piso choca frontalmente con el espíritu de las viviendas protegidas, que deben ser utilizadas como residencia habitual por los adjudicatarios, que no pueden superar ciertos umbrales de renta.

A preguntas de EL ESPAÑOL, el equipo de Tolón —que también es secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales de la Ejecutiva del PSOE— sigue sin aclarar si alguna vez llegó a residir en la casa entre 1998 y 2012, año en el que ella misma sitúa el inicio de los contratos de alquiler, uno de los cuales recayó sobre una alto cargo del PSOE castellanomanchego.

Esta opacidad da aún más peso a las afirmaciones del actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y a las fuentes de su propio círculo consultadas por este periódico, que aseguran que Tolón nunca vivió allí y que, hasta que se casó, su residencia habitual estaba en la casa de su madre, en el barrio de Palomarejos.

Graves sanciones

De confirmarse que la VPO nunca fue su hogar, Tolón se enfrentaría a una infracción muy grave, castigada con multas de entre 15.001 y 60.000 euros.

La Junta de Comunidades ya ha advertido de que llegará hasta el final de la revisión del expediente. "La Consejería de Fomento está estudiando el expediente y analizando si hay alguna documentación que haya que requerir a la propietaria. Actuará como lo haría con cualquier otro ciudadano o ciudadana en las mismas condiciones", ha defendido la portavoz del Ejecutivo autonómico, presidido por Emiliano García-Page.

Respecto a las peticiones de dimisión lanzadas por el Partido Popular y el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, el Ejecutivo castellanomanchego ha optado por mantener distancias y dejar la pelota en el tejado de la ministra, a la espera de las conclusiones de Fomento.

"Queremos ser extremadamente prudentes; se está estudiando el expediente. La ministra Tolón ha afirmado que cumple con todo lo que debe de cumplir y, por lo tanto, como tendrá oportunidad de demostrarlo, hay que esperar a ver si efectivamente es así. Si en algún momento llega el caso en el que se lo tenga que plantear, será ella la que tenga que hacerlo, no el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha sentenciado Padilla.

Cercada por la falta de visado de los contratos de alquiler y por las incógnitas sobre su empadronamiento y residencia real, el entorno de la ministra se aferra a un informe jurídico de 2015 que, según su versión, la eximía de pedir autorización para alquilar tras haber transcurrido diez años desde la compra.

Tolón colabora

Ante la escalada del caso, el entorno de Tolón insiste en que no hubo afán especulativo y ha informado de que la dirigente socialista se ha puesto "a la entera disposición" del Gobierno regional "para aclarar y facilitar la información y documentación precisa, en la creencia de haber observado las disposiciones administrativas".

Las mismas fuentes han asegurado a EL ESPAÑOL que la ministra así lo ha hecho saber formalmente este miércoles, mediante un escrito registrado en la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, competente en materia de vivienda.

También sostienen que la calificación definitiva de la VPO que la ministra compró en 1998 ya la hacía "compatible con una posible venta o alquiler". Además, aseguran que un informe jurídico concluyó solicitado en 2015, cuando accedió a la Alcaldía de Toledo, defiende que la vivienda "podía ser alquilada a partir del día 27 de enero de 2008", sin necesitar autorización autonómica al haber transcurrido el plazo de diez años desde la compraventa.

Sin embargo, la normativa si hace obligatorio durante los 30 años de vigencia de la protección de la vivienda tramitar el visado administrativo del contrato de arrendamiento, ya que es el mecanismo de control mediante el cual la Administración certifica que los inquilinos cumplen los requisitos exigidos para residir en una VPO, como estar inscritos en el Registro de Demandantes de vivienda o no superar los umbrales máximos de renta estipulados, entre otros.