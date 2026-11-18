La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, nunca obtuvo el visado obligatorio para el contrato de alquiler de su vivienda de protección oficial (VPO) en Toledo, un piso que ella misma ha reconocido que mantiene arrendado sin "ocultación" al menos desde el año 2012.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, departamento que ya ha solicitado toda la documentación necesaria para llevar a cabo un "análisis exhaustivo" del expediente completo de la adjudicación de la vivienda.

El objetivo es determinar el alcance de las posibles infracciones administrativas cometidas por la ministra.

Según se ha reconocido desde el Ministerio, Tolón compró la vivienda en 1998 y la puso en alquiler en 2012.

Al haber transcurrido más de diez años desde la compraventa, la normativa autonómica eximía a la también exalcaldesa de Toledo de solicitar una autorización previa a la Junta para poder ponerla en alquiler.

Sin embargo, sí era estrictamente obligatorio tramitar el visado administrativo del contrato de arrendamiento. Este visado es el mecanismo de control mediante el cual la Administración certifica que los inquilinos cumplen los requisitos exigidos para residir en una VPO, como estar inscritos en el Registro de Demandantes de vivienda o no superar los umbrales máximos de renta estipulados, entre otros.

Este periódico ha podido confirmar que una de las últimas arrendatarias ha sido Rocío Rodríguez Martín, que fue delegada provincial de Sanidad en Toledo durante la pasada legislatura (2019-2023) y actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Mazarambroz.

Fuentes de la Consejería de Fomento confirman a EL ESPAÑOL que Tolón "no ha visado ningún contrato de alquiler" y, por tanto, desconocen si los inquilinos cumplen con los requisitos pertinentes para residir en una VPO.

Dijo que lo comunicó

Esta afirmación contradice lo asegurado por la ministra de Educación el pasado lunes, cuando defendió durante un debate que alquiló la vivienda "previa comunicación a la Administración competente y de acuerdo con los informes jurídicos que solicité en su momento", aunque no puntualizó si dicha comunicación fue formal, verbal o de cualquier otra manera.

Horas más tarde, fuentes del entorno de la ministra añadieron que fue "en mayo de 2015, justo antes de acceder a la Alcaldía de Toledo", cuando "solicitó un informe jurídico que confirmó que se había superado el plazo y podía hacer uso de su vivienda para alquiler desde 2008". En este caso, ya no se hablaba de comunicación alguna a Fomento, tal y como requiere la normativa.

A preguntas de este medio, las mismas fuentes han insistido en que Tolón ha actuado en todo momento "conforme a las indicaciones de su asesoría jurídica", que determinó que tampoco se requiere el "visado previo" al tener naturaleza jurídica de autorización.

Al eludir el trámite del visado, la Administración no ha podido verificar durante más de una década quién ha vivido en el inmueble subvencionado.

El caso ya está siendo analizado por la Delegación Provincial de Vivienda en Toledo y de los servicios jurídicos de la Consejería, que deberán esclarecer tanto la falta de visado como el historial de ocupación real de la casa, que no llega a 90 metros cuadrados útiles.

Actuación "de oficio"

"Es una actuación que hemos iniciado de oficio tras conocer las últimas informaciones sobre esta VPO publicadas en los medios de comunicación", precisan desde el departamento que dirige el consejero Nacho Hernando.

Las mismas fuentes detallan los próximos pasos que se van a dar: "Hemos reclamado al archivo el expediente completo para analizarlo. Las dudas que nos surjan o las aclaraciones que necesitemos, las aclararemos vía requerimientos a la propietaria".

Desde el Gobierno de Emiliano García-Page advierten de que, una vez analizado el expediente y en caso de confirmarse irregularidades por parte de Tolón, "se aplicará el régimen sancionador con total transparencia y determinación".

Además, hacen hincapié en que se actuará con los mismos criterios de exigencia aplicables a cualquier ciudadano, recordando que el actual consejero impulsó el "primer régimen sancionador de la democracia en Castilla-La Mancha para los incumplimientos en materia de VPO", que actualizó las viejas multas en pesetas de los años setenta.

"Estamos haciendo las cosas bien", sentencian desde el Ejecutivo autonómico.

El régimen sancionador autonómico tipifica como infracción grave, sancionada con multas de 3.001 a 15.000 euros, el hecho de "no visar ante el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los contratos de compraventa o de arrendamiento de las viviendas protegidas".

¿Residencia habitual?

El caso podría agravarse si, tal y como ha denunciado el actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP) —versión que coincide con la recabada por este periódico a través de fuentes conocedoras del caso—, se confirma que Tolón nunca ha hecho uso de esa vivienda protegida como su residencia habitual antes de alquilarla.

Si la investigación de Fomento acredita que la ministra nunca residió allí de forma habitual, requisito obligatorio al tratarse de una VPO, el caso pasaría a considerarse una infracción muy grave.

La normativa castiga expresamente "el destino de la vivienda protegida a usos distintos al residencial sin contar con la preceptiva autorización autonómica, así como el destino de la vivienda protegida a usos distintos de los establecidos en la resolución de calificación definitiva".

Para las infracciones muy graves, la ley contempla multas que van desde los 15.001 hasta los 60.000 euros. Además, incluye una cláusula de enriquecimiento: "Si el beneficio económico de la comisión de la infracción superare los límites máximos establecidos para la sanción, el importe de la sanción se incrementará hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido".