Cambio de nombres en la cúpula de la Consejería de Hacienda: Juan Carlos Navalón, nuevo secretario general

El exalcalde de Quintanar de la Orden Juan Carlos Navalón López-Brea será el nuevo secretario general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

Así lo ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que expresa que sustituye a la actual secretaria general, Esperanza-Macarena Sáiz Ramos, al frente del cargo desde julio de 2019.

Según las resoluciones, el cese y nombramiento tiene efecto inmediato tras su publicación.

Navalón es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y funcionario del Cuerpo Superior Postal y Telecomunicación de la Administración General del Estado, donde ha ejercido diferentes actividades a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Además, fue asesor de Planificación y jefe de Servicios Económico-Administrativos en la Jefatura Provincial de Correos de Toledo entre los años 1994 y 1999. Y director de las oficinas de Correos de Quintanar de la Orden y de Puebla de Almoradiel, así como jefe de Tráfico Telegráfico de Madrid.

También cuenta con experiencia profesional en el sector privado, donde ha trabajado como abogado en una asesoría de empresas, ya que cuenta con varios cursos de especialización realizados en ESINE (Madrid) en materia de asesoría fiscal y tributación internacional y en contabilidad financiera y análisis de balances.

En el ámbito político, Juan Carlos Navalón ha sido alcalde del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.