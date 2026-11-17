Más plantilla y presupuesto para el 112 de Castilla-La Mancha: sumará 40 empleados y recibirá 25,8 millones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes el inicio de la licitación del nuevo contrato del servicio de atención y coordinación de Urgencias y Emergencias 112 para los próximos cuatro años.

Con este nuevo acuerdo, se contempla una subida del presupuesto hasta los 25,8 millones de euros, que se traduce en un 46 % más que el que está en vigor, firmado en 2023.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que esta subida de la inversión se verá reflejada en un crecimiento del 20 % en la plantilla y un aumento del 57 % de las horas de trabajo anual de este servicio.

Según ha explicado, se pasará de 61.000 horas de trabajo al año a 96.000. En cuanto a la plantilla, el aumento del 20 % se verá traducido en pasar de 200 a 240 trabajadores.

Ruiz Molina ha expresado que estos incrementos van a permitir una mayor atención telefónica, una reducción en las listas de espera y una mayor disponibilidad de equipos especializados en emergencias.

Asimismo, ha detallado que, aunque este contrato no finaliza hasta 2028, han decidido adelantar el proceso para licitar "un servicio público que trabaja por la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente".

El consejero ha afirmado que desde el Gobierno regional no van a "escatimar recursos humanos y materiales cuando estamos hablando de seguridad y protección de la gente".

Además, ha destacado que desde el año 2023, cuando se firmó el contrato actual, el número de llamadas procedentes se ha incrementado en un 10 %, alcanzando las más de 4.000 diarias, y los episodios de emergencias extraordinarias han crecido en un 79 %.

Recursos materiales

Junto a los aumentos previstos en relación al nuevo contrato, Ruiz Molina ha recordado que el "buque insignia" de 112 será su nuevo edificio, que espera que esté operativo en el primer trimestre de 2027.

"Van a ser unas instalaciones mucho más operativas, con mayor tecnología", ha indicado, con una inversión de 14 millones de euros que va a permitir multiplicar "por cuatro" las actuales.

También ha recalcado la apuesta por otro nuevo edificio para las escuelas de protección ciudadana, del que espera que "antes de que finalice el año" se puedan iniciar las obras, que conllevará una inversión “importante” de cerca de 15 millones de euros.