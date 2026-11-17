El presidente de Castilla-La Mancha trasladará este miércoles a la Unión Europea la necesidad de que las políticas de cohesión, agua, energía y agricultura tengan en cuenta la realidad de los territorios rurales, dotándolos de financiación suficiente y de instrumentos específicos para combatir la despoblación, impulsar la sostenibilidad y reforzar la competitividad del sector agrario y agroalimentario.

La jornada del presidente del Ejecutivo autonómico dará comienzo en el Edificio Jacques Delors del Comité de las Regiones donde asistirá a la 11ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT), que dará comienzo con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Es acogedor ver que en Europa se ha sentido también el dolor con el accidente de Urda. Poder comprobar cómo se ha sentido y cómo además nos hemos sentido arropados en Castilla-La Mancha y en España es sinceramente un consuelo dentro del drama que hemos vivido todos los españoles y particularmente en Urda, en Los Yébenes, en Toledo y en Castilla-La Mancha", ha dicho el presidente García-Page en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha reconocido que "he sentido, y de primera mano me lo han comentado muchísimos miembros del Comité de las Regiones, la valoración enormemente satisfactoria con la reacción de los servicios públicos, de los servicios de emergencia, de los servicios sanitarios. La constatación, como me han reconocido de forma directa muchos de los miembros, de haber salvado vidas, y eso es algo que también tiene que quedar, por mucho dolor que tengamos, hemos evitado que ese dolor fuera todavía muchísimo mayor y eso me llena personalmente de una íntima satisfacción".

Además de su paso por el Comité de las Regiones, el presidente de Castilla-La Mancha tiene agendada una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que abordará tres grandes asuntos estratégicos para Castilla-La Mancha: la lucha contra la despoblación, la gestión del agua y la transición energética.

"Además de seguir con nuestra insistencia en rematar la operación de cambio de la PAC, hemos cambiado mucho, casi diría que más del 80% de la propuesta inicial de la Comisión Europea. Hay que llegar hasta el punto final y hay que forzar en el Parlamento Europeo que la negociación de presupuestos para los próximos años se acomode al menos a los que la PAC ha venido teniendo en los últimos años", ha avanzado García-Page.

Del mismo modo ha considerado que "en Europa ahora mismo hay enorme preocupación con otras cosas más nuevas como la seguridad, la defensa y eso está haciendo que se restrinja la financiación".

Despoblación

En alusión a la lucha contra la despoblación, ha reconocido que tiene una perspectiva "más positiva que la que hemos tenido antes en relación con la incorporación de buena parte de los pueblos de Guadalajara a la protección especial de zona singular en despoblación".

"Es de lógica, tiene la misma situación que la provincia de Cuenca y simplemente una barrera burocrática ha dificultado que se pudiera incluir", ha argumentado.

En materia de despoblación, el Gobierno regional solicita a la Comisión Europea que reconozca como zonas escasamente pobladas a 267 municipios de las comarcas de Molina de Aragón, Sierra Norte y La Alcarria (Guadalajara), lo que les permitiría acceder a ayudas europeas y bonificaciones similares a las ya existentes en Cuenca, Soria y Teruel. La Junta defiende que esta medida favorecería la actividad económica, el empleo y la fijación de población en el medio rural.