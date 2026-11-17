Paco Núñez se abraza a Isabel Díaz Ayuso para impulsar a Castilla-La Mancha: "Queremos crecer a vuestro lado"

Castilla-La Mancha debe dejar de mirar a Madrid únicamente como una comunidad vecina para convertirse en su principal aliado económico. Es la apuesta que ha lanzado este martes el presidente regional del PP, Paco Núñez, durante el mitin celebrado en Illescas (Toledo), donde ha reivindicado la posición estratégica de la Sagra y de toda la región para aprovechar el crecimiento de la comunidad madrileña.

"Castilla-La Mancha debe ser el socio estratégico prioritario de la Comunidad de Madrid". Con esta declaración de intenciones, Núñez ha planteado un proyecto de colaboración entre ambos territorios que permita aprovechar las oportunidades económicas que genera la región presidida por Isabel Díaz Ayuso y convertirlas en motor de desarrollo para Castilla-La Mancha.

El líder de los populares castellanomanchegos ha elegido precisamente Illescas, en pleno corazón de la Sagra, para defender esta alianza precisamente en presencia de la propia Ayuso.

"La relación entre Madrid y Castilla-La Mancha cobra especial valor, especial protagonismo, aquí en la ciudad de Illescas", ha señalado Núñez, que ha reivindicado los vínculos económicos y de prestación de servicios entre ambas comunidades autónomas.

Frente a quienes, a su juicio, utilizan las fronteras administrativas para levantar barreras, el presidente regional del PP ha defendido una relación mucho más estrecha. "Hay algunos que se empeñan en hacer de la separación burocrática entre comunidades autónomas una frontera real. Cosas del socialismo. Pero nosotros no somos así", ha afirmado.

Piropos a Ayuso

Núñez ha puesto como ejemplo el modelo económico de la Comunidad de Madrid, que ha atribuido a la gestión de Ayuso. La ha definido como una región atractiva para la inversión, capaz de captar talento, atraer empresas y convertirse en referente de proyectos internacionales.

"Tiene una economía abierta, dinámica, internacionalizada, que capta como nadie inversión extranjera", ha destacado, antes de defender que Castilla-La Mancha debe aprovechar las oportunidades que genera ese crecimiento.

Su propuesta pasa por poner sobre la mesa los recursos de la región para establecer una relación de cooperación económica que vaya más allá de la proximidad geográfica.

Paco Núñez, Isabel Díaz Ayuso y Carlos Velázquez, de izquierda a derecha. Ángela Pulido Díaz

"Queremos crecer a vuestro lado. Queremos aportar lo que tenemos: nuestro suelo, nuestra industria, nuestra influencia logística, nuestra capacidad de generar energía. Queremos compartir experiencias de crecimiento", ha expuesto Núñez.

El presidente del PP castellanomanchego ha insistido en que la comunidad autónoma debe sacar partido de su ubicación en el centro de la península y de su conexión directa con Madrid, con especial atención a la Sagra, aunque ha extendido esa aspiración al resto de territorios castellanomanchegos vinculados con la región vecina.

Feijóo, Ayuso y Núñez

El dirigente popular ha reconocido que su planteamiento está directamente relacionado con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha condicionado su puesta en marcha a que se produzca una coincidencia de gobiernos del Partido Popular en España, Castilla-La Mancha y Madrid.

"Esto que propongo, que es absolutamente fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro, solo puede hacerse si se dan tres hechos", ha advertido.

El primero, que Alberto Núñez Feijóo se convierta en presidente del Gobierno. El segundo, que Isabel Díaz Ayuso continúe al frente de la Comunidad de Madrid y que él mismo consiga llegar a la Presidencia de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Núñez ha cerrado su intervención apelando a la capacidad de crecimiento de Castilla-La Mancha si se produce esa alineación institucional entre las tres administraciones. "Tened por seguro que nuestra tierra tiene posibilidades de éxito arrollador si alineamos los gobiernos de España, de Castilla-La Mancha y de ciudades como Illescas", ha concluido.

El discurso del presidente regional del PP ha compartido escenario con las críticas de Ayuso a Emiliano García-Page por su posición ante Pedro Sánchez. La presidenta madrileña ha reprochado al socialista castellanomanchego que intente contentar a todos sin traducir sus discrepancias con el presidente del Gobierno en hechos contundentes.

"No me vale; te decides, majo", ha llegado a decir Ayuso, que ha reclamado al socialismo castellanomanchego que contribuya a sacar a Sánchez del Congreso o deje de cuestionar su gestión.