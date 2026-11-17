La "intensa" agenda de Page esta semana en Bruselas: exigirá "más presupuesto" para lograr una Europa "más fuerte"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá estos días en Bruselas que la incertidumbre política "exige una Europa más fuerte y con más presupuesto".

"Necesitamos instituciones europeas muy fuertes, con presupuestos fuertes y que atiendan las necesidades, los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía", ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno castellanomanchego, José Manuel Caballero, que ha explicado la agenda que el Ejecutivo autonómico va a desarrollar ante el Comité Europeo de las Regiones.

Caballero ha detallado que el Ejecutivo regional contará en los próximos días con "una intensa actividad", con una delegación encabezada por Page para hablar sobre agricultura y la Política Agraria Común (PAC), sostenibilidad, conservación del patrimonio natural, lucha contra las catástrofes y emergencias, además de debatir sobre todas las políticas que están funcionando para luchar contra la despoblación.

Además, de forma particular, Page encabezará una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la que se abordarán asuntos que son importantes, relacionados con la transición energética, la despoblación y el reconocimiento de más de dos centenares de municipios de Guadalajara especialmente afectados.

Asimismo, la delegación castellanomanchega tendrá la oportunidad de contar a los miembros del Comité de las Regiones cómo ha sido la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Marco financiero plurianual"

Por otro lado, el Gobierno autonómico defenderá un marco financiero plurianual para la Unión Europea que esté "suficientemente bien dotado" y que disponga de los recursos necesarios y suficientes para "atender las necesidades que en estos momentos tienen los 27 países y de manera particular las zonas rurales de Europa".

"Lo que importa a Castilla-La Mancha es que podamos tener una agricultura que sea competitiva, innovadora y que resulte rentable a los hombres y mujeres que se dedican a la actividad agropecuaria", ha afirmado.

Por ello, Caballero ha asegurado que "en ningún caso" se puede garantizar la soberanía alimentaria de los 27 países de Europa si no se garantiza "con dignidad" la vida a los hombres y mujeres que se dedican a la ganadería o a la agricultura.