La distancia entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez no es solo política; también es física. Cada vez que el presidente del Gobierno hace las maletas para visitar Castilla-La Mancha en campaña electoral, su homólogo regional tiene otros lejanos e ineludibles compromisos en la agenda. Algo que este martes volverá a ocurrir.

En el quinto día de campaña del 29-N, Sánchez protagonizará un mitin a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo de la Feria de Albacete. Pero el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, el barón socialista más crítico con Sánchez, estará a más de 1.800 kilómetros de distancia, en Bruselas.

A la vista de los acontecimientos, no se trata un desencuentro puntual ni una simple coincidencia de agendas. Page no ha participado en la precampaña del PSOE y ahora ha programado un viaje institucional durante la primera semana de campaña.

Una nueva ausencia que prolonga una estrategia de distanciamiento que ambos dirigentes mantienen desde mayo de 2023, cuando protagonizaron en Puertollano (Ciudad Real) uno de sus enfrentamientos más tensos.

Aquel mitin, celebrado con motivo de las elecciones municipales y autonómicas, marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Page aprovechó el escenario electoral para lanzar un duro mensaje contra Sánchez y afearle cara a cara sus pactos de Gobierno con EH Bildu y las concesiones al independentismo.

"Yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina", dijo ante la polémica por las listas de EH Bildu para las elecciones municipales en Navarra, en las que figuraban decenas de condenados por terrorismo.

Mientras Sánchez guardaba silencio, el líder socialista castellanomanchego no dudó en marcar distancias y dejar clara su postura: "Siempre levantaré la voz contra los partidos que buscan arrimar el ascua a su sardina para tener todo tipo de privilegios y que el resto no tengamos lo mismo. Y con más motivo si esos independentistas han utilizado una pistola en algún momento".

Desde entonces, ambos no han vuelto a coincidir en un acto electoral. Y no parece que la campaña del 29-N vaya a acercarlos.

Una historia que se repite

La agenda internacional de Page parece reactivarse cada vez que Sánchez anuncia una visita electoral a Castilla-La Mancha. El de este martes será el tercer episodio de estas características desde el enfrentamiento de Puertollano.

El primero se produjo en abril de 2023, cuando Sánchez acudió al Cigarral del Ángel Custodio de Toledo para arropar a la entonces alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. Page no estuvo presente. También se encontraba en Bruselas, donde tenía previsto reunirse con la comisaria europea Elisa Ferreira y con representantes del sector del hidrógeno verde.

El segundo desencuentro es mucho más reciente. Sánchez había programado para el pasado 21 de octubre un acto de precampaña en el mismo escenario toledano, el Cigarral del Ángel. Finalmente, la cita fue suspendida sin que se ofrecieran explicaciones sobre los motivos. La convocatoria coincidía en el tiempo con un encuentro de Page en Italia con "importantes inversores".

Ahora, el presidente regional ha vuelto a hacer las maletas. Este mismo lunes se ha reunido en París con representantes de la Unesco para abordar asuntos relacionados con la candidatura oficial de Sigüenza a Patrimonio Mundial y la de las alfombras de serrín de Elche de la Sierra a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este martes se desplazará a Bruselas. Allí participará el miércoles a primera hora, en representación de Castilla-La Mancha, en la Comisión de Recursos Naturales (NAT), una de las comisiones temáticas del Comité Europeo de las Regiones (CDR).

El viaje "sorpresa" de Sánchez

Los desencuentros, sin embargo, no han sido unidireccionales. Sánchez también ha protagonizado episodios que han evidenciado la distancia entre ambos dirigentes. El más reciente ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno realizó una visita "sorpresa" a Noblejas (Toledo).

El desplazamiento se produjo pocas horas después de que Sánchez aterrizase de un viaje oficial a la ONU. Allí se reunió con el alcalde de la localidad, Agustín Jiménez, protagonista de varias discrepancias con Page durante los últimos años.

Desde el Gobierno regional lamentaron no haber recibido una invitación oficial para la visita. Además, la agenda coincidía con la apertura por parte de la Reina Letizia del curso de Formación Profesional en el IES Ribera del Tajo de Talavera de la Reina, un acto que imposibilitaba la presencia del presidente castellanomanchego.

Desde la Delegación del Gobierno adujeron que el encuentro se había cerrado de manera personal entre el alcalde y el equipo de Sánchez.

La campaña electoral vuelve a poner así de manifiesto una fractura que viene de lejos y que ninguno de los dos dirigentes parece interesado en disimular.

Page dejó clara su posición en aquel mitin de Puertollano con una frase rotunda: "Yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina". A la vista de los acontecimientos, con Pedro Sánchez y en plena campaña electoral, tampoco.