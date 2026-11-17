El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, informa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento. JCCM

Castilla-La Mancha convocará 7.006 plazas de empleo público en 2027: estas son las fechas previstas de los exámenes

Castilla-La Mancha convocará durante 2027 un total de 7.006 plazas de empleo público correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2025 y 2026. La distribución será de 2.648 puestos para Administración General, 949 para Educación y 3.409 para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien también ha avanzado el calendario previsto para los distintos procesos.

Las primeras en convocarse serán las de Administración General, cuya publicación está prevista para diciembre de este año. Los exámenes tendrán lugar durante el último trimestre de 2027.

En el ámbito educativo, se convocarán 949 plazas. La publicación de este proceso está prevista para enero o febrero de 2027, mientras que los exámenes se celebrarán en junio del mismo año.

Por su parte, el Sescam contará con 3.409 plazas, cuya convocatoria tendrá lugar durante el segundo trimestre de 2027. En este caso, los aspirantes tendrán que esperar algo más para realizar las pruebas, ya que los exámenes están previstos para 2028.

Plazas del año 2026

Al margen de las convocatorias previstas para el próximo año, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla 3.878 plazas para reforzar las plantillas de los servicios públicos regionales.

De ellas, 1.818 corresponden al Sescam, lo que representa el 47 % del total; otras 715 (18 %) se destinan a Educación y las 1.345 restantes (35 %) a Administración General.

En el ámbito sanitario, el 75 % de las plazas estarán destinadas a personal sanitario. En Educación, los puestos se distribuirán entre Primaria, Secundaria, profesores de Formación Profesional y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Respecto a Administración General, el 70 % de las plazas serán para personal funcionario y el 30 % restante para personal laboral.

Del total de la oferta de 2026, 3.412 plazas serán de turno libre y 466 de promoción interna. Además, se reservarán 270 puestos para personas con discapacidad: 206 para discapacidad general y 64 para discapacidad intelectual.

Sistema de selección

Ruiz Molina ha explicado que la oferta de 2026 se ha elaborado teniendo en cuenta la tasa de reposición, destinada a cubrir las bajas que se producen durante el ejercicio, que se ha incrementado un 20 %, el máximo permitido por la legislación vigente.

Asimismo, se ha incorporado una tasa específica para reducir la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de que no supere el 8 %, tal y como establece la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad.

Los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición, aunque habrá algunas excepciones. Es el caso de las plazas de letrados del Gabinete Jurídico, que se cubrirán exclusivamente mediante oposición, y de las plazas sanitarias de difícil cobertura, cuyo proceso será por concurso.

Por su parte, CCOO de Castilla-La Mancha ha valorado "positivamente" la convocatoria de 7.006 plazas de empleo público prevista para 2027, aunque considera que la cifra "sigue siendo insuficiente".

La secretaria regional de la FSC CCOO, Carmen Juste, ha reconocido que son "muchas plazas", pero ha destacado que la Junta ha llegado al máximo permitido, motivo por el que el sindicato votó a favor de la oferta en la mesa de negociación.

No obstante, Juste ha advertido de que es necesario seguir reforzando las plantillas para cuidar los servicios públicos y mejorar su calidad. "Estamos en un momento crucial", ha señalado, antes de insistir en que el sindicato seguirá reclamando la creación de más empleo público.