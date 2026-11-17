Carlos Velázquez durante su intervención en el mitin celebrado este martes en Illescas (Toledo). Ángela Pulido Díaz

Carlos Velázquez promete el tercer carril de la A-42 y Cercanías hasta la provincia de Toledo si gobierna Feijóo

El tercer carril de la A-42 para acabar con los atascos, la llegada de Cercanías hasta la provincia de Toledo con paradas en Illescas y Seseña, más policías y guardias civiles y una ley para desalojar a los okupas en 48 horas.

Son algunas de las promesas que Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y candidato del PP al Congreso, ha puesto sobre la mesa este martes en la localidad toledana de Illescas durante un multitudinario mitin previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el que también han participado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Paco Núñez, líder de los populares en Castilla-La Mancha; y Alejandra Hernández, portavoz regional del partido y precandidata a la Alcaldía illescana.

Velázquez ha convertido las reivindicaciones históricas de la Sagra y de la provincia en uno de los ejes de su acalorada intervención, situando las comunicaciones con Madrid como una de las grandes prioridades de un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

En primer lugar, ha reclamado el "tercer carril de una vez por todas en la A-42, que acabe con los atascos y con los embotellamientos" en la autovía que conecta Toledo con Madrid.

La segunda gran apuesta ha sido ferroviaria. El dirigente popular ha exigido que, en colaboración con la Comunidad de Madrid, se haga realidad "ese sueño de que las Cercanías lleguen a Toledo, con parada en Illescas y en Seseña. Nos lo merecemos los vecinos de La Sagra, sin lugar a dudas".

Más efectivos policiales

La seguridad y la ocupación han ocupado también un lugar destacado en el discurso del alcalde toledano. Consciente de la preocupación que estos asuntos generan en distintos municipios de la Sagra, Velázquez ha anunciado que el PP impulsará una normativa para proteger a los propietarios.

"Aquí en la comarca de La Sagra hay que decirlo alto, muy claro y muchas veces: vamos a hacer una ley antiocupación que proteja a los propietarios y que en 48 horas los okupas estén de patitas en la calle", ha asegurado.

"Es una vergüenza que en este país no se proteja la propiedad privada", ha añadido.

Los salones del hotel en el que se han celebrado el mitin, repletos de público. Ángela Pulido Díaz

En materia de seguridad ciudadana, también ha defendido un incremento de las plantillas de Policía y Guardia Civil, además del reconocimiento de sus profesionales como trabajadores de riesgo.

"Una de las primeras cosas que vamos a hacer es reconocer a los que nos protegen. Muchos más efectivos de policía y de Guardia Civil, sino que policías y guardias civiles son profesiones de riesgo. No hay derecho a que todavía no hayan sido reconocidos", ha afirmado.

También ha fijado Velázquez la posición del PP sobre inmigración, diferenciando entre quienes llegan a España para trabajar y contribuir y quienes, según sus palabras, vienen a delinquir.

"La persona que no ha nacido en España y quiere venir a contribuir, a ayudar, a trabajar y a cotizar: bienvenido. El que venga a molestar, a robar y a delinquir: expulsión. Y lo tenemos en el programa electoral", ha asegurado.

Sanidad sin fronteras

Las reivindicaciones han alcanzado igualmente a la sanidad. Velázquez ha recuperado la polémica por la supresión del convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que permitía a pacientes de determinados municipios recibir asistencia en hospitales madrileños. "Por culpa del Gobierno de Page lo quitaron", ha denunciado.

Frente a ello, ha defendido las propuestas del PP para implantar una tarjeta sanitaria única y una historia clínica única en toda España. "Es una cuestión de justicia derribar fronteras entre comunidades autónomas", ha sostenido.

Contra Sánchez y Tolón

Más allá de las promesas concretas para la provincia, el alcalde de Toledo ha aprovechado el mitin para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar un cambio político en España.

"El momento más decisivo de España. Las elecciones completamente decisivas. Es necesario e imprescindible un cambio", ha proclamado.

Velázquez ha dirigido también sus críticas a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la exalcaldesa toledana Milagros Tolón, por la polémica sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial en la capital de Castilla-La Mancha.

"Hemos conocido que lleva muchos años lucrándose con una VPO que nunca tenía que haber adquirido, nunca tenía que haber alquilado y que, de hacerlo, lo tendría que haber hecho a un precio muy por debajo", ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que Tolón "no tenía autorización para hacerlo" y ha acusado al PSOE de mantener una doble moral y aprovecharse de los ciudadanos.

Su ofensiva contra Sánchez ha incluido también referencias al accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda y a la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas, oficiado en la Catedral toledana,.

"Pedro Sánchez no tuvo ni la dignidad ni la gallardía de venir al funeral", ha dicho Velázquez, que ha contrapuesto esa ausencia a la presencia de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha definido como "la persona que más ha dado la cara, más valiente, ejemplo de entrega a los demás y de servicio público".

El también alcalde de Toledo ha llamado a "resetear el sanchismo, reiniciar España con toda la gente del PP" y ha anunciado que una de las primeras medidas de un futuro Ejecutivo de Feijóo sería realizar "una auditoría en los primeros 100 días de gobierno, caiga quien caiga".

"Hay que saber lo que han hecho con el dinero público", ha sentenciado.

Alejandra Hernández durante su intervención. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, Alejandra Hernández ha apelado al voto útil para concentrar el apoyo de quienes quieren desalojar a Sánchez de la Moncloa. "El único candidato que puede echar a Sánchez es Feijóo y el PP. La izquierda solo tiene un objetivo: dividirnos. Dejemos los experimentos fuera", ha defendido.

También ha arremetido contra el alcalde socialista de Illescas y senador, José Manuel Tofiño, al que ha acusado de ser "el delegado de Sánchez en esta ciudad" a la que tiene, a su juicio, "completamente abandonada".

Por último, Hernández ha garantizado que Paco Núñez e Isabel Díaz Ayuso forman el "tándem perfecto para acabar con las políticas socialistas y que el corazón de España vuelva a latir con fuerza".