El PSOE ha informado de que la Junta Electoral de Zona de Manzanares ha requerido a Vox la retirada inmediata, en un plazo máximo de 24 horas, de las pancartas y la publicidad electoral instaladas en lugares no autorizados del municipio.

El acuerdo ha sido adoptado este 17 de noviembre tras la denuncia presentada por el PSOE y afecta a la propaganda situada en diferentes calles del municipio, como en la calle Toledo, en la avenida de Andalucía o en la esquina de la calle Castelar con Independencia.

La resolución señala que estos emplazamientos no figuran entre los comunicados por el Ayuntamiento y distribuidos por la Junta Electoral de Zona conforme a los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

"Estamos ante un incumplimiento muy grave de la legislación electoral. Nos preocupa que Vox mantenga esta actitud antidemocrática y actúe como si las leyes no tuvieran importancia. Presentarse a unas elecciones generales incumpliendo la legislación que las regula es, sin duda, muy preocupante", ha lamentado el PSOE.