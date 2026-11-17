La campaña en DIRECTO | Los partidos denuncian propaganda sin autorización en algunos pueblos de Castilla-La Mancha
Los políticos de la región afrontan el quinto día de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29-N.
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El PSOE asegura que la Junta Electoral de Zona de Manzanares ha exigido a Vox retirar propaganda electoral "de lugares no autorizados"
El PSOE ha informado de que la Junta Electoral de Zona de Manzanares ha requerido a Vox la retirada inmediata, en un plazo máximo de 24 horas, de las pancartas y la publicidad electoral instaladas en lugares no autorizados del municipio.
El acuerdo ha sido adoptado este 17 de noviembre tras la denuncia presentada por el PSOE y afecta a la propaganda situada en diferentes calles del municipio, como en la calle Toledo, en la avenida de Andalucía o en la esquina de la calle Castelar con Independencia.
La resolución señala que estos emplazamientos no figuran entre los comunicados por el Ayuntamiento y distribuidos por la Junta Electoral de Zona conforme a los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
"Estamos ante un incumplimiento muy grave de la legislación electoral. Nos preocupa que Vox mantenga esta actitud antidemocrática y actúe como si las leyes no tuvieran importancia. Presentarse a unas elecciones generales incumpliendo la legislación que las regula es, sin duda, muy preocupante", ha lamentado el PSOE.
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Velázquez reclama "un cambio imprescindible" en España ante el encarecimiento de la cesta de la compra
El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha abogado por el cambio el próximo 29-N.
Un cambio "no solamente necesario, sino completamente imprescindible, para poner en marcha un proyecto de reconstrucción nacional que permita recuperar el poder adquisitivo de las familias y afrontar los principales problemas de los ciudadanos".
Así lo ha expresado durante una atención a los medios de comunicación en la carpa informativa instalada por el Partido Popular en el tradicional mercadillo de los martes de Toledo. Allí ha estado acompañado por miembros de la candidatura al Congreso y al Senado, concejales y representantes del partido de distintos municipios de la provincia.
"Después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, los ciudadanos han visto cómo se incrementaba de manera considerable el coste de la vida, especialmente en productos y servicios esenciales. Hoy los españoles somos más pobres como consecuencia de unas políticas nefastas", ha lamentado.
Por ello, ha abogado por un impulso y un cambio radical "a las políticas, tanto en el fondo como en las formas".
"El proyecto de reconstrucción nacional que plantea el PP pasa por reparar el Estado, reunir de nuevo a los españoles, regenerar la democracia y devolver a España ese prestigio que nunca debió perder", ha afirmado.
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El PP de Orgaz (Toledo) denuncia la colocación de propaganda electoral del PSOE "antes del inicio de la campaña"
El Partido Popular de Orgaz ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona el incumplimiento de las normas electorales por parte del PSOE local, al "colocar propaganda antes del inicio oficial de la campaña y utilizar espacios no autorizados para la instalación de carteles y pancartas".
Los populares han explicado que el PSOE comenzó a instalar propaganda electoral a las 23:00 horas del jueves 12 de noviembre, una hora antes del inicio oficial de la campaña.
Además, han denunciado la "colocación de carteles y pancartas en distintos puntos que no figuraban entre los espacios habilitados por la Junta Electoral".
El partido presentó el viernes a primera hora una comparecencia ante la Junta Electoral de Zona, denunciando tanto la colocación anticipada de propaganda como su instalación en lugares no permitidos y el exceso de los porcentajes autorizados.
Tras esta denuncia "se requirió al PSOE la retirada de cuatro pancartas colocadas en espacios no habilitados".
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Velázquez exige la dimisión de Tolón por las presuntas irregularidades en el alquiler de una vivienda protegida
La polémica por el alquiler de una vivienda de protección oficial propiedad de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, centra en estos momentos el debate político en plena campaña electoral.
Desde Toledo, el presidente provincial del PP y candidato al Congreso, Carlos Velázquez, ha reclamado la dimisión de la ministra y candidata socialista tras las informaciones sobre las presuntas irregularidades en el arrendamiento del piso que la ministra adquirió en 1998 en una promoción de VPO en la calle Alemania.
La exigencia llega después del debate electoral celebrado ayer en la Cadena SER, donde Velázquez tuvo ocasión de pedir explicaciones directamente a Tolón. Sin embargo, el dirigente popular considera que las respuestas de la ministra fueron insuficientes y que no aclararon las dudas sobre la autorización administrativa necesaria para alquilar la vivienda.
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Oliver (PP) acusa a Sánchez de acordarse de los pueblos "solo cuando hay elecciones"
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Rosa Melchor (PSOE) advierte que el 29-N está en juego "seguir avanzando en igualdad o retroceder en derechos"
La candidata del PSOE al Senado por la provincia de Ciudad Real y alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha participado en un encuentro coloquio con mujeres y asociaciones de Socuéllamos para analizar los retos en materia de igualdad de cara al 29-N.
Junto a la secretaria general del PSOE local, Elena García Zalve, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vanessa Sáez, Melchor ha subrayado que en esta cita con las urnas "no se decide una simple alternancia política, sino la defensa de las libertades y la democracia frente a los discursos de retroceso".
"Están intentando engañar a la gente para que piensen que las mujeres avanzamos a base de que los hombres retrocedan, y no es cierto. Nada, ni uno solo de nuestros avances, es a costa de la pérdida de ninguno de vuestros derechos. Es un camino que debemos andar juntos", ha expresado.
Por ello, ha defendido que el objetivo del feminismo y de las políticas socialistas es garantizar la igualdad de oportunidades para que "nuestras hijas y nuestras nietas vivan mejor que nosotras, con más libertad y posibilidades de realizarse en todos los ámbitos, no solo en el doméstico".