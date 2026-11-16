Las voces de Anabel Alonso y Michelle Jenner darán vida a 'Pinocho' en el cuento navideño de Radio Castilla-La Mancha

La actriz Anabel Alonso será la encargada de protagonizar el tradicional Cuento de Navidad de Radio Castilla-La Mancha que este año será una adaptación del gran clásico de la literatura 'Pinocho'. Además, contará con la voz de Michelle Jenner.

El director de Radio y Comunicación Corporativa de CMM, Óscar García, ha señalado que esta ficción sonora, que se estrenará el próximo 25 de diciembre en la radio y CMM Play, nace para "sorprender con una historia que llegue a todos los públicos". Por otro lado, ha destacado que la participación de Alonso y Jenner "nos permite ofrecer una producción de altura".

Anabel Alonso ha puesto voz a personajes animados en películas como 'Buscando a Nemo' o 'La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja'. Por su parte Jenner ha prestado su voz para filmes de la talla de 'La vida es bella', 'Toy Story' o 'Harry Potter'.

El reparto principal lo completan voces muy reconocidas como la de Jacob Dicenta, Carlos Moreno Palomeque, Alfonso León y la soprano Marina Rojas. La dirección de la obra correrá a cargo de Eduardo Gutiérrez (reconocido director de doblaje y voz de Stewie Griffin en 'Padre de Familia'), quien también participa como actor.

Como guiño a CMM, el proyecto contará con cameos de rostros muy queridos en la cadena pública autonómica como Aurora González y Alfonso Hevia. Esta quinta edición del Cuento de Navidad se grabará las próximas semanas en el Teatro de Rojas de Toledo.

Posteriormente, como gran regalo del Día de Reyes, el 6 de enero se volverá a emitir de forma simultánea en la televisión autonómica, la radio pública y CMM Play.