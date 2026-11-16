Cartel de la iniciativa.

Cartel de la iniciativa. CMMedia

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Las voces de Anabel Alonso y Michelle Jenner darán vida a 'Pinocho' en el cuento navideño de Radio Castilla-La Mancha

Se estrenará el próximo 25 de diciembre.

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La actriz Anabel Alonso será la encargada de protagonizar el tradicional Cuento de Navidad de Radio Castilla-La Mancha que este año será una adaptación del gran clásico de la literatura 'Pinocho'. Además, contará con la voz de Michelle Jenner.

El director de Radio y Comunicación Corporativa de CMM, Óscar García, ha señalado que esta ficción sonora, que se estrenará el próximo 25 de diciembre en la radio y CMM Play, nace para "sorprender con una historia que llegue a todos los públicos". Por otro lado, ha destacado que la participación de Alonso y Jenner "nos permite ofrecer una producción de altura".

Anabel Alonso ha puesto voz a personajes animados en películas como 'Buscando a Nemo' o 'La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja'. Por su parte Jenner ha prestado su voz para filmes de la talla de 'La vida es bella', 'Toy Story' o 'Harry Potter'.

Se representará sobre el emblemático escenario habitual de El Sueño de Toledo.

El reparto principal lo completan voces muy reconocidas como la de Jacob Dicenta, Carlos Moreno Palomeque, Alfonso León y la soprano Marina Rojas. La dirección de la obra correrá a cargo de Eduardo Gutiérrez (reconocido director de doblaje y voz de Stewie Griffin en 'Padre de Familia'), quien también participa como actor.

Como guiño a CMM, el proyecto contará con cameos de rostros muy queridos en la cadena pública autonómica como Aurora González y Alfonso Hevia. Esta quinta edición del Cuento de Navidad se grabará las próximas semanas en el Teatro de Rojas de Toledo.

Posteriormente, como gran regalo del Día de Reyes, el 6 de enero se volverá a emitir de forma simultánea en la televisión autonómica, la radio pública y CMM Play.