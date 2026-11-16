Un río atmosférico del Caribe traerá a Castilla-La Mancha lluvias muy intensas: alertan de posibles crecidas de los ríos

Varios frentes llegarán a España en los próximos días, dejando abundantes lluvias en varias comunidades del centro y oeste. El climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha asegurado que la situación podría complicarse especialmente este miércoles con la llegada de un río atmosférico procedente del Caribe.

La llegada de nuevos frentes atlánticos mantendrá las precipitaciones de los últimos días en la Península. La situación está relacionada con el fortalecimiento del chorro polar, que ha favorecido el desplazamiento del anticiclón de las Azores hacia el sur y la llegada de profundas borrascas desde el Atlántico.

La inestabilidad se mantendrá durante buena parte de la semana debido a la persistencia de los vientos atlánticos, que favorecerán lluvias más abundantes en el oeste peninsular y en zonas de montaña. Serán más escasas en el sureste y el litoral mediterráneo, mientras que las temperaturas se mantendrán suaves.

Tras un lunes de lluvias en Galicia, que se están extendiendo hacia otras zonas del norte y oeste, este martes las precipitaciones ganarán extensión e intensidad, afectando especialmente al Sistema Central, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Asimismo, el miércoles será una de las jornadas más complicadas de la semana debido a la llegada del citado río atmosférico. En algunas zonas de Extremadura, Castilla y León y Galicia podrían superarse los 50 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

Las lluvias afectarán intensamente también a Madrid, Castilla-La Mancha y Ceuta, por lo que habrá que prestar atención a las posibles crecidas de los ríos y al arrastre de cenizas en áreas afectadas recientemente por incendios.

La circulación atlántica continuará dominando el tiempo durante el resto de la semana, con temperaturas suaves en general y nevadas restringidas a cotas altas del Pirineo. Además, de cara al fin de semana, una borrasca podría acercarse más a la Península y dejar un nuevo episodio de lluvias, especialmente en la vertiente atlántica.

Tiempo del martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, además de nubosidad baja que recorrerá de noroeste a sureste la comunidad.

Habrá lluvias ocasionales y generalizadas, mientras que el viento será flojo o moderado en el suroeste de la región, con rachas fuertes en la segunda mitad del día en la mitad oriental de la comunidad y sin descartar las muy fuertes en zonas expuestas del entorno de Parameras.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, mientras que las máximas irán en descenso ligero a moderado en el tercio meridional, con pocas variaciones en el resto.