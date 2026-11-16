Fernando García, ferroviario: "Necesitamos más personal para proteger al gran número de viajeros que movemos cada día"

La seguridad ferroviaria sigue sin convencer a los maquinistas. Este martes vuelven a secundar una huelga de 24 horas para exigir más plantilla, formación y mejoras en las infraestructuras, unas reivindicaciones que se han intensificado tras los accidentes de Adamuz y Urda. "Hay problemas que llevamos tiempo señalando", explica Fernando García Mora, coordinador del Sector Ferroviario de CCOO en Castilla-La Mancha.

El representante sindical insiste en que la movilización no responde únicamente a los últimos siniestros, sino a una serie de deficiencias estructurales que, a su juicio, necesitan soluciones urgentes. Entre ellas, señala la falta de trabajadores, la sobrecarga de trabajo, la externalización de actividades ferroviarias y la necesidad de revisar los procedimientos de seguridad.

Aunque valora positivamente las medidas anunciadas por el Ministerio de Transportes en los últimos días, considera que aprobar nuevas normas no es suficiente si no se acompaña de los recursos necesarios para aplicarlas. "Hay que garantizar importantes medios humanos y materiales que se hacen necesarios para cumplirlas", indica durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En este sentido, García Mora sitúa el refuerzo de las plantillas como una de las principales prioridades. La falta de personal, explica, dificulta la organización de los turnos, los relevos y los descansos entre jornadas, unas condiciones que considera fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. "Necesitamos más personal para proteger al gran número de viajeros que se mueven todos los días", insiste.

"Huelga para los viajeros"

"Si queremos aumentar los niveles de seguridad tenemos que tener plantilla suficiente", defiende. Por ello, reclama un modelo ferroviario menos externalizado y con más trabajadores, además de una mayor profesionalización de los equipos y una formación adecuada para desarrollar una actividad que requiere procedimientos rigurosos.

Desde CCOO reconocen que las jornadas de paro suponen un perjuicio para los usuarios, que tienen que afrontar cancelaciones y modificaciones en sus desplazamientos. Sin embargo, García Mora pide comprensión y recuerda que el objetivo de las movilizaciones es mejorar el servicio público ferroviario.

"Somos conscientes de las molestias y de los problemas que tienen que soportar los viajeros, pero también pedimos comprensión porque están enfocadas fundamentalmente a mejorar el servicio y la seguridad de los pasajeros", explica.

El representante sindical insiste en que no se trata de una convocatoria centrada en conseguir mejoras salariales, sino de alcanzar mayores niveles de seguridad tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

Los últimos accidentes también han tenido un importante impacto emocional entre los profesionales del sector. García Mora reconoce que los ferroviarios están "muy afectados" por lo ocurrido y traslada su apoyo a las víctimas y a sus familiares.

No obstante, pide evitar los mensajes catastrofistas sobre el conjunto del sistema ferroviario y recuerda que sigue siendo un medio de transporte seguro, aunque necesita reforzar distintos aspectos de su funcionamiento.

Mayor presión en las vías

Otro de los asuntos que preocupa a los maquinistas es el aumento de las circulaciones ferroviarias tras la entrada de nuevos operadores. García Mora considera que esta mayor actividad está generando una sobresaturación de las frecuencias y una presión añadida sobre las infraestructuras, que necesitan más inversiones para garantizar su mantenimiento.

El representante de CCOO reconoce que en los últimos años se han incrementado los recursos destinados a esta cuestión, pero advierte de que llegan después de un largo periodo de desinversión. Por eso, considera que recuperar el estado de las infraestructuras requiere tiempo y una planificación sostenida. "Parece que ahora se quiere solucionar todo de golpe, pero esto requiere tiempo", explica.

A esta situación se suma la dificultad de realizar obras y labores de mantenimiento mientras los trenes continúan circulando. Una circunstancia que, según explica, complica las intervenciones y obliga a encontrar un equilibrio entre la prestación del servicio y las necesidades de conservación de la red.

Por ello, defiende que también debe revisarse el volumen de circulaciones y la forma en la que se organiza el mantenimiento. "Hay que primar la seguridad ante todo y reflexionar para mejorar los niveles de seguridad en todos y cada uno de los aspectos", señala.

Líneas convencionales

García Mora también reclama que el debate ferroviario no se limite a la alta velocidad. En Castilla-La Mancha, recuerda, las líneas convencionales desempeñan un papel fundamental para conectar las poblaciones de menor tamaño con las capitales y facilitar los desplazamientos por motivos laborales o educativos.

En este sentido, considera que la región necesita inversiones para mejorar estas conexiones y recuperar servicios que se han ido reduciendo con el paso de los años. "Hay poblaciones importantes y estaciones de pueblos que están muy abandonadas, sin servicio al usuario. Cada vez hay menos trenes", lamenta.

Como ejemplo de las posibilidades de esta red, menciona el trazado que pasa por Alcázar de San Juan, Manzanares y Puertollano, que considera que podría servir como alternativa para descongestionar el transporte ferroviario durante los cortes de la línea de alta velocidad.

También pone el foco en el potencial de las plataformas logísticas de Alcázar de San Juan y del aeropuerto de Ciudad Real, proyectos que, a su juicio, necesitan unas conexiones ferroviarias adecuadas para impulsar su desarrollo económico y la creación de empleo.

El representante sindical insiste en que el problema de las líneas convencionales no es únicamente su mantenimiento, sino la falta de inversiones para modernizarlas, mejorar sus prestaciones y aumentar las frecuencias. Una situación que, advierte, termina empujando a muchos usuarios hacia otros medios de transporte ante la falta de horarios y conexiones que respondan a sus necesidades.