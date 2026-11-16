La campaña electoral en DIRECTO | El PSOE habla de pensiones y el PP se reúne con agricultores y autónomos en Castilla-La Mancha
Los políticos de la región afrontan el primer lunes de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29-N.
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Fúnez critica la campaña "llena de baile y de ruido" del PSOE para tapar su "catástrofe de gestión"
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha pedido al PSOE “que no le tomen el pelo” a los españoles con su campaña “llena de baile y ruido” porque “lo que no han hecho en ocho años, no lo van a hacer en los próximos quince días”
Durante un acto de campaña en Alcázar de San Juan, Fúnez ha acusado a Sánchez de haberse “olvidado” del Sistema Nacional de Salud, al haber provocado “la mayor huelga de médicos de la historia de la democracia”, con más de cuatro millones de actos médicos cancelados o pospuestos.
"Ni se ha atendido a los médicos, ni se ha dado respuesta al resto de profesionales sanitarios, ni se ha dotado al Sistema Nacional de Salud de financiación suficiente para mejorarlo, para fortalecerlo y para atender a los pacientes como merecen", ha lamentado.
Del mismo modo, ha denunciado que Sánchez casi ha duplicado la recaudación fiscal en la provincia de Ciudad Real, desde los 581 millones de euros hasta los 1.056: “La clase media, los trabajadores, están ahora más debilitados”.
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Frente Amplio propone 1,5 millones para vivienda en 12 años
Mar González, candidata número 2 al senado por la candidatura de Senado de Progreso en Guadalajara y Ernesto Martín, cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso en la provincia, han presentado en Guadalajara las medidas del Frente Amplio en materia de vivienda, con el foco puesto en una provincia donde la cercanía con Madrid está encareciendo el acceso a un hogar.
Según los datos expuestos por González, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en Guadalajara capital cuesta aproximadamente 950 euros al mes, y los alquileres han subido un 8 % en el último año. “¿De qué sirve tener un empleo si no puedes permitirte vivir cerca de donde trabajas?”, ha planteado.
Como solución, han propuesto una inversión de 1,5 millones de viviendas públicas en doce años y un impuesto a la acumulación especulativa de vivienda.
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Rosa Melchor llama a concentrar el voto progresista en el PSOE: "Nos jugamos seguir avanzando en democracia o dar pasos atrás”
La candidata del PSOE al Senado por la provincia de Ciudad Real, Rosa Melchor, ha apelado este lunes a la movilización del electorado progresista durante una visita al mercadillo semanal de Alcázar de San Juan, donde ha defendido la gestión desarrollada en los últimos años y ha advertido de que las elecciones del próximo 29 de noviembre supondrán “una decisión entre dos modelos de sociedad claramente diferentes”.
Melchor ha explicado que la campaña socialista está apostando por el contacto directo con la ciudadanía, acercando su mensaje a los espacios de encuentro habituales de vecinos y vecinas, resaltando la importancia de escuchar y dialogar con la gente allí donde desarrolla su vida cotidiana.
Durante su intervención, la candidata al Senado ha señalado que la cita electoral trasciende la habitual alternancia democrática y ha advertido de que lo que está en juego es la continuidad de las políticas que han permitido avanzar en derechos sociales, laborales y económicos. “El 29 de noviembre decidimos si queremos que las pensiones y el salario mínimo sigan subiendo, si queremos seguir fortaleciendo los servicios públicos o volver a una etapa de recortes y retrocesos”, ha afirmado.
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Valverde (PP) calcula que los ciudadrealeños han pagado 910 millones más en impuestos con Sánchez
El presidente provincial del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que los ciudadanos de la provincia "han pagado 910 millones de euros más en impuestos a lo largo de estos años de Gobierno de Pedro Sánchez sin que ese esfuerzo se haya traducido en mejores servicios, más inversiones ni mejores infraestructuras".
"Una situación que evidencia el abandono al que el Ejecutivo socialista ha sometido a Ciudad Real", ha añadido.
En rueda de prensa en la capital ha asegurado que el sanchismo "tiene agotado su proyecto" y que, después de años de promesas, los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos no solo siguen sin resolverse, sino que se han agravado.
Valverde ha puesto el foco en el incremento del coste de la vida y en la presión fiscal que soportan las familias. Según los datos que ha repasado, los precios han subido un 26,1% desde que gobierna Pedro Sánchez, con incrementos especialmente importantes en alimentos y bebidas, que han aumentado un 42,8%, y restaurantes y alojamientos, un 40,4%.
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Navarro (PP) promete incentivos fiscales "para que agricultura y ganadería vuelvan a ser rentables"
El cabeza de lista del PP de Albacete al Congreso, Francisco Navarro, ha destacado que "Feijóo va a poner a España a funcionar, con más incentivos para quienes viven en el Medio Rural, recuperará el orden y la decencia y acabará con toda la corrupción e incompetencia del sanchismo".
Así lo ha manifestado en su visita al mercadillo de Liétor, donde ha estado acompañado por la cabeza de lista al Senado, Miriam García; los diputados provinciales Juan Ángel Martínez y Ángel Alfaro; y el alcalde de la localidad, Antonio García Docón, ha informado el PP en nota de prensa.
"España ha sufrido mucho con los ocho años de sanchismo, y en particular el medio rural; Feijóo va a poner en marcha una serie de incentivos fiscales y de reducción de la carga burocrática para que la Agricultura y la Ganadería vuelvan a ser rentables, que merezca la pena vivir en el campo y donde se pongan los medios para facilitar el relevo generacional y que los jóvenes puedan vivir en sus pueblos. Que el futuro de España pase por el futuro de sus pueblos", ha abundado.
Navarro ha afirmado que "estas elecciones van de que ganen los españoles el próximo 29N, pues Feijóo gestionará con pulcritud los impuestos y mejorará los servicios públicos; devolverá el esfuerzo de los españoles en forma de prosperidad".
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Sahuquillo se reúne con pensionistas y traslada el compromiso del PSOE con el bienestar de los mayores
El secretario general del PSOE de Cuenca y candidato número uno al Congreso de los Diputados, Luis Carlos Sahuquillo, ha mantenido un encuentro con representantes de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) de Cuenca, en el que ha trasladado el compromiso de los socialistas con la defensa de las pensiones públicas y el bienestar de las personas mayores.
Durante la visita, Sahuquillo ha incidido en que las políticas desarrolladas por el Gobierno de España han supuesto un avance significativo para los pensionistas, especialmente a través de la revalorización de sus pensiones conforme al IPC, "una medida que permite que las pensiones evolucionen al ritmo del coste de la vida".
El dirigente socialista ha destacado la repercusión de estas medidas en la provincia de Cuenca, donde casi 47.000 personas perciben una pensión, tal como ha informado el PSOE en nota de prensa.
Asimismo, ha puesto de ejemplo el aumento de las pensiones en torno al 45% desde 2018. "Las personas mayores han dedicado toda su vida a construir la sociedad que hoy tenemos. Lo mínimo que podemos hacer desde las instituciones es garantizarles unas pensiones dignas y que no pierdan poder adquisitivo. Ese es el compromiso del PSOE y lo vamos a seguir defendiendo", ha asegurado.
Sahuquillo ha contrapuesto esta política con la gestión del Partido Popular cuando estuvo al frente del Gobierno de España, recordando que las pensiones apenas aumentaron un 0,25 % durante cinco años.
"Para muchos pensionistas no les subió la pensión ni 1euro al mes", ha señalado.
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Oliver (PP) denuncia la situación de los autónomos en Cuenca y destaca que Feijóo les favorecerá con tarifa cero
La candidata número uno del Partido Popular al Congreso por Cuenca, Raquel Oliver, ha acusado a los gobiernos socialistas "de asfixiar a los autónomos y a las empresas de la provincia con impuestos y trabas burocráticas", y ha defendido que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo les dejará emprender, con tarifa cero para empezar, menos papeleo y menos impuestos.
"Los autónomos y las empresas de Cuenca llevan años asfixiadas por los impuestos y las trabas de Sánchez y de Page. Feijóo les va a dejar emprender: tarifa cero para empezar, menos papeleo y menos impuestos", ha afirmado Oliver.
De la ronda de visitas que ha realizado a empresas de varios sectores, la candidata ha escuchado a propietarios, gerentes y directores, respecto a los problemas con los que se enfrentan cada día, ha informado el PP en nota de prensa.
"Cada empresa que se mantiene abierta en un pueblo es una familia que se queda y un servicio que sigue funcionando. Y el PSOE las trata como una fuente de recaudación, no como lo que son: quienes crean empleo", ha señalado.