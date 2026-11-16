La campaña electoral en DIRECTO | El PSOE habla de pensiones y el PP se reúne con agricultores y autónomos en Castilla-La Mancha

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha pedido al PSOE “que no le tomen el pelo” a los españoles con su campaña “llena de baile y ruido” porque “lo que no han hecho en ocho años, no lo van a hacer en los próximos quince días”

Durante un acto de campaña en Alcázar de San Juan, Fúnez ha acusado a Sánchez de haberse “olvidado” del Sistema Nacional de Salud, al haber provocado “la mayor huelga de médicos de la historia de la democracia”, con más de cuatro millones de actos médicos cancelados o pospuestos.

"Ni se ha atendido a los médicos, ni se ha dado respuesta al resto de profesionales sanitarios, ni se ha dotado al Sistema Nacional de Salud de financiación suficiente para mejorarlo, para fortalecerlo y para atender a los pacientes como merecen", ha lamentado.

Del mismo modo, ha denunciado que Sánchez casi ha duplicado la recaudación fiscal en la provincia de Ciudad Real, desde los 581 millones de euros hasta los 1.056: “La clase media, los trabajadores, están ahora más debilitados”.