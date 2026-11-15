El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña. EFE.

Sondeo a dos semanas del 29-N: la suma de PP y Vox en Castilla-La Mancha duplicaría en escaños al PSOE

A dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre, la suma de PP y Vox barrería al PSOE en Castilla-La Mancha. Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, los 'populares' obtendrían 8 escaños, mientras que Vox lograría 6, frente a los 7 que conseguiría el PSOE.

El bloque de derecha, por tanto, sumaría un total de 14 escaños, duplicando los que conseguirían los socialistas en la comunidad autónoma.

El resultado del sondeo en la región mantiene la misma previsión que el que EL ESPAÑOL publicó el pasado 2 de noviembre. Cabe recordar que, en esta fecha ya había ocurrido el accidente ferroviario de Urda, pero todavía no se había producido la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente.

Con respecto al resultado obtenido en los comicios de 2023, se observa un claro auge de Vox, ya que el partido de Abascal logró entonces en Castilla-La Mancha un total de 3 escaños. El principal damnificado sería el PP, ya que consiguió 10 en dichos comicios; mientras que el PSOE solo pierde uno.

Resultado general

En cuanto al resultado general, el sondeo mantiene una mayoría absoluta sólida del bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN, con 199 escaños.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con 130 diputados (31,6 % del voto), que se elevarían a 132 si se incluyen los dos de la lista conjunta PP-UPN por Navarra.

Respecto al sondeo de la pasada semana, Pedro Sánchez recupera dos escaños y se sitúa en 110 (27,8 %).

Por su parte, Vox sigue al alza y sube un diputado con respecto al anterior sondeo, situándose en 67 (19,1 %).

Asimismo, el Frente Amplio seguiría anclado en los cinco escaños (4,4 %).

Optimismo del CIS

El sondeo de EL ESPAÑOL contrasta con el que publicó el CIS de José Félix Tezanos el pasado jueves. Un barómetro muy optimista que otorga al PSOE entre 8 y 9 escaños en Castilla-La Mancha. En el lado contrario, el PP lograría entre 6 y 7 y Vox entre 5 y 6.

En cuanto al conjunto de España, el PSOE sería el ganador de las elecciones con el 33,3 % del voto, con una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP. Los de Sánchez conseguirían entre 134 y 143 diputados.

Por su parte, el PP se quedaría en el 25,5 % del voto, con una horquilla de entre 98 y 106 diputados. Y Vox obtendría el 18,4 % del voto, que se traduciría entre 57 y 65 escaños.

Con este resultado dibujado por Tezanos, PP y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta de 176 escaños para gobernar.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán