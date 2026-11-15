Feijóo asegura que "se sabrá toda la verdad" del accidente de Urda si es presidente: "Se depurarán responsabilidades"

El líder del Partido Popular y candidato en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que cuando sea presidente del Gobierno "se sabrá toda la verdad" sobre el trágico accidente de Urda (Toledo), que dejó un total de 69 víctimas mortales.

Así lo ha expresado en un vídeo de campaña dirigido a Castilla-La Mancha emitido este domingo, enmarcado en una serie de publicaciones con las promesas y compromisos de Feijóo para cada una de las comunidades autónomas del país.

"En estas semanas tan difíciles, me comprometo a que se depurarán todas las responsabilidades necesarias del accidente de Urda", ha asegurado el 'popular'.

El presidente de España que necesita Castilla-La Mancha. Compromiso y gestión. El cambio necesario. 🇪🇸🔵🫱🏼🫲🏽 https://t.co/0aDxwPynBR — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) November 15, 2026

"Cambio necesario"

Feijóo ha abogado por "empezar el cambio que necesita España desde Castilla-La Mancha", instando a todos los ciudadanos a "hablar en las urnas".

"Por fin podrán pedir respeto a la dignidad de nuestro país, de todos los españoles y de esta tierra. El 29-N tenemos la oportunidad de construir una España mejor. Y lo vamos a hacer", ha indicado.

Feijóo se ha comprometido a poner en marcha un modelo de financiación autonómica que cuente con lo que la región necesita. "Los intereses de la comunidad no estarán supeditados a los del independentismo o de ninguna minoría radical", ha afirmado.

Asimismo, ha prometido que "cuidará del campo" y aprobará un pacto nacional del agua para garantizar el suministro y la actividad económica.

"Me comprometo a aliviar la carga de los trabajadores y las familias a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes", ha sentenciado.