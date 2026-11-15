Atrapados por el cierre de Vivanta en Toledo: Rosana pagó 2.200 euros y Alejandro sigue abonando 179 al mes

"Han cobrado por tratamientos que ahora no podemos terminar". Es la situación en la que se encuentran Rosana González y Alejandro Fernández, su pareja tras el cierre de la clínica dental Vivanta de Toledo, que dejó de atender a sus pacientes sin previo aviso.

Ella había pagado 2.200 euros por una ortodoncia invisible y él había financiado un tratamiento de más de 5.000 euros, por el que todavía abona 179 euros al mes. Ambos se han quedado sin poder continuar con sus tratamientos, sin acceso a sus historiales clínicos y sin una solución para recuperar el dinero de los servicios que no han recibido.

La pareja acudía habitualmente a las instalaciones de Toledo para las revisiones mensuales y se encontraron cerradas las puertas por "sorpresa". Sin embargo, el pasado 16 de septiembre, aproximadamente, se encontraron con la clínica cerrada. Nadie les había comunicado que iba a dejar de prestar servicio ni qué iba a ocurrir con los tratamientos que tenían contratados.

"Estaba totalmente cerrado, sin previo aviso", recuerda Rosana. A partir de ese momento comenzaron a llamar al teléfono de atención de la compañía y a enviar correos electrónicos para conocer qué iba a pasar con ellos como pacientes.

Tratamientos paralizados

En un primer momento, desde Vivanta les trasladaron que pasarían a ser atendidos por la clínica Vitaldent y que se mantendrían tanto los tratamientos como las cantidades que ya habían abonado. Para ello, debían abrir un expediente y autorizar el acceso a sus historiales clínicos.

Sin embargo, esa continuidad nunca llegó a materializarse. Según explica Rosana, posteriormente les comunicaron que Vitaldent estaba estudiando la posible compra de las clínicas Vivanta, pero que todavía no se había alcanzado ningún acuerdo. Mientras tanto, sus peticiones de documentación seguían sin resolverse y las respuestas de la compañía dejaron de llegar.

La situación terminó de complicarse cuando conocieron que Vivanta había entrado en concurso de acreedores. Desde el 26 de octubre, todas las clínicas del grupo permanecen cerradas en España. En Castilla-La Mancha, la compañía contaba con centros en Toledo y Albacete.

Las consecuencias económicas son diferentes para cada uno, pero ambos se han quedado sin poder completar sus tratamientos. Rosana había abonado íntegramente mediante transferencia bancaria los 2.200 euros de su ortodoncia invisible. El servicio incluía las revisiones periódicas y las distintas férulas necesarias para corregir su mordida.

Instrumentos dentales. E.E

Cuando cerró la clínica, se encontraba utilizando la férula número 16 o 17 y todavía tenía varias etapas pendientes. Además, conserva los ataches colocados en los dientes y lleva alrededor de tres meses con la misma férula, sin poder acudir a las revisiones ni recibir las siguientes.

El caso de Alejandro es todavía más complicado. Su tratamiento contemplaba 68 férulas y apenas había llegado a la número 15 cuando se produjo el cierre. Las siguientes estaban guardadas en las instalaciones de Vivanta, por lo que tampoco ha podido recuperarlas.

La pareja asegura que solicitó que les entregaran las férulas para poder continuar con el proceso, pero no obtuvo respuesta. Las últimas que tenía Alejandro se han roto y, según explica Rosana, ha comenzado a notar que su dentadura está retrocediendo.

A esto se suma que el tratamiento de Alejandro, de más de 5.000 euros, estaba financiado a través de un crédito contratado con Banco Sabadell mediante un acuerdo con la clínica. Actualmente sigue pagando una cuota de 179 euros mensuales y todavía le quedan cuatro años de préstamo.

Ambos presentaron una reclamación ante la entidad financiera para intentar paralizar los recibos. Según relata Rosana, la respuesta fue ofrecerles una suspensión de los pagos durante tres meses. Una medida temporal que no elimina la deuda ni resuelve el problema de un tratamiento que permanece interrumpido. "La deuda la sigues teniendo igual", lamenta.

Sin historiales clínicos

La falta de documentación es otro de los obstáculos con los que se han encontrado. Rosana y Alejandro han solicitado en varias ocasiones sus historiales clínicos para poder acudir a otro profesional que valore su situación y les permita continuar con los tratamientos.

Sin embargo, aseguran que todavía no han conseguido que se los entreguen. Primero les pidieron que autorizaran la apertura de sus historiales, pero después dejaron de recibir contestación a sus correos electrónicos.

También acudieron a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Toledo para presentar una reclamación. La respuesta que recibieron de Vivanta fue que la sociedad no estaba adherida al sistema arbitral de consumo y que, por tanto, no aceptaba someterse a un procedimiento de arbitraje, mediación o conciliación.

Una dentista atendiendo a un niño. E.E Gtres

Posteriormente, trasladaron sus casos a la administración concursal, gestionada por FTI & Partners Corporate Recovery Spain. Allí volvieron a presentar la documentación y los justificantes de los pagos realizados, pero la respuesta fue que este organismo no dispone de acceso a los historiales clínicos y que debían solicitarlos directamente a Vivanta.

La pareja también ha reclamado las cantidades correspondientes a los tratamientos que no han recibido. Sin embargo, por el momento no tiene una solución sobre cuándo ni cómo podría recuperar ese dinero.

"Todo el tratamiento que llevamos, que a día de hoy no ha solucionado nada, está perdido", afirma Rosana. La paciente considera que tendrán que acudir a otra clínica y volver a asumir gastos para retomar unos procedimientos que ya habían pagado.

Pacientes afectados

Ante el cierre de todos los centros, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) publicó el pasado 5 de noviembre una serie de instrucciones para orientar a los pacientes afectados por Vivanta y Oralis.

Entre las principales recomendaciones figura conservar toda la documentación relacionada con los tratamientos: presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago, contratos de financiación, recibos y comunicaciones con la clínica. También aconseja solicitar por escrito la historia clínica completa, incluidas radiografías, fotografías, escáneres y modelos.

Los pacientes que hayan pagado tratamientos que no se han llegado a realizar deben comunicar las cantidades pendientes a la administración concursal. Aunque el plazo general para hacerlo finalizó el 15 de octubre, el Colegio recomienda presentar igualmente la documentación cuanto antes, ya que el retraso puede afectar a la posición del crédito dentro del concurso de acreedores.

En los casos de tratamientos financiados mediante créditos vinculados ofrecidos por la clínica, recomienda reclamar por escrito a la entidad financiera, comunicar qué parte del tratamiento ha quedado sin prestar y solicitar la suspensión de los cobros y la devolución de las cantidades que correspondan. No obstante, advierte de que no se deben dejar de pagar las cuotas sin haber presentado antes una reclamación formal.

El COEM también ha habilitado un formulario para recoger las denuncias de los afectados y trasladarlas, si procede, a la autoridad judicial o a la Fiscalía ante posibles indicios de delito. El organismo recuerda que no tiene competencias para ordenar la devolución del dinero ni para resolver las reclamaciones económicas entre los pacientes y las empresas.