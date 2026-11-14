Page confía en que tras las elecciones generales del 29-N se abra "un nuevo escenario de consensos y acuerdos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que las elecciones generales del 29 de noviembre abran "un nuevo escenario de consensos y acuerdos".

El regidor autonómico ha participado en un encuentro en la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona donde ha considerado que "la inmensa mayoría de la gente" demanda una realidad política en la que "no fuera obligado discutir por todo".

En su intervención, ha precisado que "discutir por las identidades" ha sido el motivo "detrás de muchas de las guerras en el mundo", ya sea por "la religión que se profesa o el color de piel".

"Discutir por eso es lo más poco humano que puede hacer el ser humano”, ha reflexionado Page que ha puesto como ejemplo de convivencia y de lo que significa compartir identidades, lo que se hace en la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona.

Batallas para igualar

En este sentido, el político toledano ha señalado que "las batallas que merece la pena dar" son las que buscan igualar a los ciudadanos "en servicios, en condiciones de vida, las de ayudar como país los unos a los otros".



"Y aquellas batallas que no se pueden dar, que hay que desterrar, son las que generan enfrentamiento entre unos y otros, las que consideran que unos están por encima de otros o que tienen derecho a un determinado privilegio", ha concluido.



En este acto, el presidente de Castilla-La Mancha ha recibido una placa de plata de recuerdo de los miembros de esta comunidad originaria castellanomanchega, que a su vez han recibido una espada toledana de manos del presidente autonómico.

Junto al presidente de Castilla-La Mancha ha asistido a la visita a la nueva sede de la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.