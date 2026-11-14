Núñez promete el fin del "infierno fiscal" para los autónomos de Castilla-La Mancha con dos años de cuota cero

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este sábado que si Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, pondrá fin al "infierno fiscal" que sufren los autónomos posibilitando la recuperación de la rentabilidad de sus negocios, con menos impuestos, menos burocracia y más facilidades para emprender y trabajar.

Durante su participación en la carpa electoral informativa del PP de Guadalajara junto a la cabeza de lista al Congreso por la provincia, Itziar Asenjo, y otros miembros de la candidatura, Núñez ha destacado el "hartazgo generalizado" que se palpa por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez

Una realidad que, según ha señalado, se percibe directamente en la calle y que tiene su reflejo en las dificultades que atraviesan las familias para llegar a final de mes, llenar la cesta de la compra o afrontar gastos básicos como la gasolina y la calefacción.

En este sentido, ha recordado que el 20 por ciento de los castellanomanchegos no tiene dinero para encender la calefacción.

En este contexto, ha puesto el foco en los tres millones y medio de autónomos que hay en España, 150.000 de ellos en Castilla-La Mancha, que están sufriendo las consecuencias de las subidas permanentes de impuestos y de una carga burocrática que dificulta enormemente el desarrollo de su actividad.

Núñez ha denunciado que los autónomos ya no solo tienen que dedicar su jornada a trabajar y sacar adelante sus negocios, sino que también se ven obligados a invertir buena parte de su tiempo en atender los requerimientos administrativos de las distintas administraciones. Una situación que, sumada a la presión fiscal, provoca que muchos de ellos trabajen prácticamente para pagar impuestos.

Frente a ello, ha defendido que "tiene que volver a merecer la pena ser autónomo", poder emprender y trabajar más para obtener una rentabilidad económica que permita sacar adelante los negocios y las familias.

Dos años de cuota cero

Para conseguirlo, ha anunciado que el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de establecer un año de exención de la cuota de autónomos para quienes inicien su actividad se ampliará en Castilla-La Mancha con otro año adicional si el PP gana las elecciones regionales en mayo.

Además, ha destacado que Feijóo ha anunciado que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tendrán que pagar IVA, dando cumplimiento a una directiva europea que, según ha denunciado, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aplicar. Una medida que, ha asegurado, entrará en vigor cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España.

El presidente del PP-CLM también ha comprometido una importante bajada del IRPF para los ciudadanos y los trabajadores por cuenta propia, tanto en el tramo nacional, con un Gobierno de Feijóo, como en el autonómico, mediante la deflactación de la tarifa que llevará a cabo cuando gobierne Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo.

A estas medidas se sumarán las bajadas del IVA anunciadas por el PP a nivel nacional y la reducción de impuestos en Castilla-La Mancha, incluyendo el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Núñez ha defendido que todas estas iniciativas permitirán "aligerar el bolsillo de las familias, de los autónomos y de las pymes y micropymes", reduciendo la carga fiscal y favoreciendo una mayor capacidad de renta y consumo para quienes generan actividad económica y empleo.

Por último, ha incidido en que el cambio que propone el Partido Popular también pasa por acabar con la inundación burocrática que sufren los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas. Para ello, ha comprometido la automatización de licencias y la puesta en marcha de procedimientos de coordinación entre las administraciones públicas para evitar duplicidades y trámites innecesarios.