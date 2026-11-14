Mario Pascual, el joven ingeniero de Ciudad Real al que Page admira y predice tumores con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para revolucionar nuestras vidas. Esta idea es la que ha llevado a Mario Pascual, un joven ingeniero de 23 años natural de Tomelloso (Ciudad Real) a desarrollar un proyecto en el que pone sobre la mesa cómo esta potente herramienta puede ayudar a predecir tumores, que le ha valido para ser reconocido por la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA) y por el que ha recibido un cariñoso mensaje del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En plena "era de los datos", el ingeniero manchego cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cómo su interés por la "interdisciplinariedad entre varios campos" le llevó, hace tres años, a acercarse a la medicina a través de "la informática, los datos y la inteligencia artificial".

Una decisión que, a un mes de finalizar 2026 y tras un largo camino siendo testigo de las dos caras de la investigación, le ha permitido el reconocimiento de la AEPIA con el tercer premio al mejor Trabajo Fin de Grado de España por el proyecto 'Predicción del Crecimiento del Meningioma en Resonancia Magnética Multimodal mediante Técnicas de Aprendizaje Profundo'.

¡Hola Mario! Me alegra que estés contento con este pequeño gesto de reconocimiento que sin duda alguna mereces. Para quienes no le conocéis, este tomellosero ha logrado un premio nacional por su investigación sobre la aplicación de la IA al estudio de tumores cerebrales. Representas lo mejor de la juventud de esta tierra. Enhorabuena. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 11, 2026

Un reconocimiento del que se ha hecho eco el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien no ha dudado en felicitar a este castellanomanchego a través de redes sociales: "Para Castilla-La Mancha es un motivo de orgullo comprobar cómo jóvenes de nuestra tierra, como tú, destacan por su capacidad investigadora y por su compromiso con el avance del conocimiento

Graduado en Ingeniería de la Salud en la Universidad de Málaga, este joven investigador manchego tiene el convencimiento de que en el momento actual, una de las formas de acercarse a la Medicina y la que, a su juicio, "parece tener más futuro y la que más nos podría ayudar a avanzar en diferentes investigaciones para enfermedades que aún no tienen cura", está al lado de "la informática, los datos y la inteligencia artificial como consecuencia".

Todo empezó en 2023. Durante un círculo de seminarios integrados en la asignatura de Imágenes Biomédicas de la que Mario era alumno, se topó con la ponencia de Almudena Pérez Lara, neuróloga en el Hospital Universitario de Málaga. Pérez Lara presentó una serie de temas sobre "cómo los métodos computacionales podían ayudar en diferentes tareas de segmentación, de delimitación de lesiones en cánceres, en tumores de cabeza y cuello" que le "cautivaron".

La "forma tan pasional y tan atractiva" de esta neuróloga al explicar los métodos, despertó en Mario un "interés" para que el ámbito de aplicación de su trabajo en inteligencia artificial fuese "la imagen médica". Tras esta elección y después de estar tres años a la cabeza de una investigación a la que califica de "bastante sufrida", este tomellosero asegura que lo "complicado" e "instructivo" de este proyecto han ido de la mano durante todo el recorrido.

Mario Pascual trabajando en su proyecto. Cedida

Retos durante el proyecto

Para él, uno de los retos han sido los datos. Partiendo de la base de que "todos los modelos de inteligencia artificial se basan en los datos" y que "no se pueden entrenar modelos" sin ellos, este premiado añade las "regulaciones con respecto a los datos de los pacientes" como otro elemento que confluye en tener "pocos datos" a la hora de elaborar su proyecto.

A lo largo de su investigación, Mario cuenta que acudió al Hospital Universitario de Málaga para "revisar diferentes casos de pacientes" y "recolectar" datos. Además, explica que ha tenido que "cambiar varias veces" la metodología para adaptarse a las "restricciones del campo".

De este desafío generado por la escasez de datos, este estudiante sacó una conclusión que, a su juicio, fue el elemento que cautivó al jurado de la Asociación. Mario se preguntó: "Si no puedo tener un modelo que tenga un buen rendimiento para predecir el crecimiento tumoral, podría tener un modelo que, como mínimo, sepa cuándo se equivoca".

De esta manera, vio que, aparte de saber cuánto crece el tumor, también era importante "lo seguro que está sobre si va a crecer o no".

Cuando la IA falla

El meningioma es "un tumor bastante prevalente en la población, en concreto en mujeres" y su problema es que "parece que no tiene término médico", pues es una masa que "suele crecer o no crecer". En este marco, Mario presenta su proyecto como "una herramienta de ayuda al diagnóstico" y a la "medicina personalizada".

Con la palabra "orgullo" resume el sentimiento que le inundó cuando supo que su esfuerzo y trabajo iban a ser reconocidos con un galardón a nivel nacional. Un hito en su carrera profesional que "supone un antes y un después", ya que lo podrá usar "como justificación para realizar un doctorado en alguna universidad española o incluso extranjera".

Un camino por recorrer. Para este joven, su objetivo está en mantenerse en esta línea de investigación, en la que se ha dado cuenta que "los radiólogos no solamente buscan modelos de inteligencia artificial que predigan bien, sino modelos que sean explicables y que puedan cuantificar su incertidumbre sobre cómo de seguros están de lo que realmente se predice".

En esas dos vertientes es donde encuentra su camino para desarrollar, a futuro, una tesis que contribuya "a la medicina personalizada desde el punto de vista de la inteligencia artificial". "Sin duda me gustaría quedarme en España a largo plazo, aquí es donde realmente yo creo que mi trabajo puede tener muchísimo más impacto", asegura.

Imagen de Mario Pascual, un joven de 23 años de Tomelloso. Cedida

A lo largo del proceso, Mario ha aprendido a compaginar las innumerables horas de trabajo con vivir su juventud aunque, asegura que "hay veces que simplemente es imposible tenerlo todo" y que "hay que cuidar mucho la salud mental en una profesión tan exigente como es la investigación, y sobre todo en España, que hay diferentes criterios que se deben cumplir".

"He tenido que renunciar a algunas vacaciones o ratos libres". En los momentos de estrés o en los que sentía que "no podía llevar las cosas hacia delante", este estudiante asegura que en sus compañeros y profesores encontró el "apoyo" y la guía para "alcanzar la excelencia que estoy disfrutando ahora".

"Personalmente me ha hecho muy resistente a la frustración, porque en investigación generalmente las cosas suelen salir mal, no vamos a mentirnos, que salga algo bien es bastante complicado", dice.

Su trabajo ha sido dirigido por Ezequiel López, ha estado coordinado por Francisco Sendra y ha contado con la participación de Almudena Pérez. Tres perfiles que han sabido guiarle, introducirle en el ámbito clínico y ofrecerle una experiencia de primera mano: "Una de las cosas más importantes que me llevo como ingeniero de la salud y que todas las personas que salen de esta carrera deberían tener es la colaboración entre lo clínico y lo técnico".