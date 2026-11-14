La campaña del 29-N en directo | Isabel Rodríguez carga contra Feijóo en Ciudad Real por su intención de suprimir el Ministerio de Vivienda

El PSOE Guadalajara ha celebrado un multitudinario encuentro con la comunidad latinoamericana de la ciudad en el que ha puesto de manifiesto el compromiso de la organización socialista para defender la multiculturalidad, la diversidad y los derechos de la comunidad migrante.

“A quienes hablan de prioridad nacional, les recuerdo que la prioridad son todas las personas. Frente a la prioridad nacional, la prioridad humana y los derechos humanos”, así de contundente se ha mostrado el secretario general socialista en la provincia, Pablo Bellido.

Bellido ha advertido de que "quieren reducir vuestros derechos" y ha expresado su preocupación por el giro de la derecha, que, según ha dicho, ha abierto la puerta a la extrema derecha al gobernar con ella. El dirigente socialista ha llamado a la participación como herramienta para frenar esa deriva: “Los que podéis participar podéis detener esta ola de peligro”.

Acto del PSOE en Guadalajara. E.E. CLM

Junto al propio Bellido, al acto han asistido los integrantes de la candidatura socialista al Congreso y al Senado así como el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Alberto Rojo y diferentes cargos de la Ejecutiva socialista y concejales del ayuntamiento capitalino.