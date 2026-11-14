La campaña del 29-N en directo | Isabel Rodríguez carga contra Feijóo en Ciudad Real por su intención de suprimir el Ministerio de Vivienda
Los políticos de Castilla-La Mancha pisan el acelerador en el segundo día de campaña.
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Acto de campaña de PSOE de Guadalajara con la comunidad latinoamericana
El PSOE Guadalajara ha celebrado un multitudinario encuentro con la comunidad latinoamericana de la ciudad en el que ha puesto de manifiesto el compromiso de la organización socialista para defender la multiculturalidad, la diversidad y los derechos de la comunidad migrante.
“A quienes hablan de prioridad nacional, les recuerdo que la prioridad son todas las personas. Frente a la prioridad nacional, la prioridad humana y los derechos humanos”, así de contundente se ha mostrado el secretario general socialista en la provincia, Pablo Bellido.
Bellido ha advertido de que "quieren reducir vuestros derechos" y ha expresado su preocupación por el giro de la derecha, que, según ha dicho, ha abierto la puerta a la extrema derecha al gobernar con ella. El dirigente socialista ha llamado a la participación como herramienta para frenar esa deriva: “Los que podéis participar podéis detener esta ola de peligro”.
Junto al propio Bellido, al acto han asistido los integrantes de la candidatura socialista al Congreso y al Senado así como el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Alberto Rojo y diferentes cargos de la Ejecutiva socialista y concejales del ayuntamiento capitalino.
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Fúnez (PP): "El sanchismo ha desconectado Ciudad Real de la alta velocidad"
La candidata número uno del Partido Popular de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez, ha denunciado que la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad está poniendo en riesgo el empleo, la conciliación y los proyectos de vida de más de 3.000 usuarios de Ciudad Real y Puertollano que utilizan diariamente el tren para desplazarse a Madrid.
En una reunión con la Plataforma de Usuarios de la Alta Velocidad y AVANT, en la que también han estado presentes los candidatos al Congreso y al Senado, Enrique Belda y Rosa Romero, respectivamente, Fúnez ha asegurado que "frente a la improvisación y la falta de respuestas del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular tiene propuestas concretas para proteger a los afectados, recuperar la seguridad ferroviaria y garantizar que Ciudad Real no quede desconectada de Madrid y Andalucía".
La candidata popular ha puesto el acento en las consecuencias que la situación está teniendo sobre la provincia y ha destacado los datos del estudio elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que advierte de que uno de cada tres usuarios se está planteando cambiar su residencia y trasladarse a Madrid ante las dificultades para mantener su actividad laboral y su vida personal.
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Isabel Rodríguez ataca a Feijóo por su intención de eliminar el Ministerio de Vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no creer en el derecho a la vivienda después de que haya anunciado su intención de suprimir el Ministerio de Vivienda.
En un acto electoral con mujeres en Ciudad Real, Rodríguez ha considerado contradictorio que Feijóo califique la vivienda como el principal problema de los españoles y, al mismo tiempo, plantee reducir el departamento encargado de esta materia, lo que a su juicio, demuestra que el PP no cree en el derecho a la vivienda que, según ha señalado, ni siquiera aparece mencionado en su programa electoral.
Por otra parte, ha defendido la gestión del Gobierno en esta materia, con la aprobación de una Ley de Vivienda que desarrolla el artículo 47 de la Constitución y la puesta en marcha de empresas públicas para construir vivienda.