Los accidentes laborales caen en Castilla-La Mancha pero las muertes se disparan: 16 más que en septiembre de 2025

La siniestralidad laboral continúa siendo una de las principales lacras de nuestro tiempo en Castilla-La Mancha. A pesar de que entre enero y septiembre de este año se han registrado menos accidentes laborales que en el mismo periodo del año pasado, se han registrado un total de 46 fallecidos, 16 más.

Así queda recogido en los últimos datos sobre siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y que recogen un total de 18.176 accidentes laborales en estos nueve primero meses del año por los 18.631 que se contabilizaron hace justamente un año.

Sin embargo, esta caída en las cifras globales no repercute de la misma manera en los accidentes con resultado mortal. Es más, pese a haber menos siniestros, la cifras de mortandad continúan disparadas.

En este periodo, Castilla-La Mancha ha registrado 34 accidentes laborales durante la jornada de trabajo, 9 más que en el año anterior y 12 in itinere -de camino al trabajo- por los 5 del mismo lapso de tiempo en 2025.

Esta tendencia alcista también se percibe a la hora de discriminar entre trabajadores asalariados o por cuenta propia. Del primer grupo, en los nueve primeros meses de este año se han registrado 27 fallecimientos por 22 del mismo periodo del año anterior, mientras que entre los segundos, el crecimiento es más del doble: 7 fallecidos entre enero y septiembre de 2026 y 3 el pasado año.

Por provincias, en estos tres primeros trimestres del año se han producido 13 accidentes laborales mortales en Ciudad Real, 11 en Toledo y otros 11 en Cuenca, 7 accidentes laborales mortales en Albacete y 4 en Guadalajara.

Niveles "muy preocupantes"

Desde UGT Castilla-La Mancha, su coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales, Irene Ortega, ha alertado que estos datos demuestran que los accidentes laborales mortales están alcanzando niveles "muy preocupantes" y ha exigido medidas "concretas y urgentes".

En un comunicado de prensa, Ortega ha desgranado que "muchos de estos accidentes" se han producido por caídas en altura e in itinere, por lo que ha instado a las empresas a que cumplan escrupulosamente con la normativa preventiva y asuman como una prioridad en sus centros la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

"No podemos permitir que las personas trabajadoras pierdan la vida por ir a ganarse el pan ni que la siniestralidad laboral sea la lacra que es actualmente", ha denunciado Ortega, que ha señalado que hay medidas que se sabe que funcionan y que no se están adoptando en Castilla-La Mancha, como la implantación de la figura del delegado territorial de prevención.

Por último, ha considerado como "urgente" actualizar la ley de prevención de riesgos laborales en vigor para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo, ya que según ha señalado, "nada tienen que ver los trabajos y los riesgos de hace 30 años con los de ahora".