Velázquez (PP): "El inmigrante que venga a contribuir, bienvenido, pero el que venga a delinquir: expulsión"

El PP de Toledo ha presentado sus candidaturas del 29-N en el Parador de la capital regional. Ángela Pulido Díaz

Al compás de cornetas y tambores. Así ha arrancado el Partido Popular de la provincia de Toledo el acto para dar a conocer sus candidaturas al Congreso y al Senado. Antes de tomar la palabra, los populares han optado por proyectar el vídeo de la campaña nacional de Alberto Núñez Feijóo cuya banda sonora no es otra que la marcha procesional ‘La Esperanza de María’ interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

Paco Núñez, presidente regional del PP, se ha sumado a la presentación para mostrar su apoyo a los populares de Toledo y agradecer a su responsable, Carlos Velázquez, su disposición para encabezar la candidatura al Congreso.

“Carlos Velázquez trabaja para devolver a Toledo la posición que jamás tuvo que perder, y ahora asume este reto, dedicando todo su tiempo a la defensa de los intereses de la ciudad y de la provincia”, ha dicho.

Asimismo, Núñez ha destacado la “generosidad” del alcalde y presidente provincial del PP y de su familia, por asumir “este sacrificio, porque ahora su tiempo va a estar en su ciudad y en la reconstrucción nacional que va a impulsar como diputado nacional”.

El dirigente del PP también ha dicho de Velázquez que su “olfato” político y de gestión “está llevando a Toledo a la vanguardia de la que nunca debió salir”.

Candidatos del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, el alcalde y número uno a la Cámara Baja por la provincia de Toledo, ha reivindicado un Gobierno al servicio de la ciudadanía y no al servicio de un partido político. “Hay que tener ministros para que tomen decisiones, no para contentar territorios”, además de recalcar que el PP “recuperará las instituciones, para que se respete la división de poderes”.

“¿Qué es eso de gobernar sin el Parlamento?”, se ha preguntado Velázquez, para añadir que el programa electoral del PP contempla que una segunda prórroga del Presupuesto del Estado “llevaría la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes, está por escrito”.

En cuanto a inmigración, el PP de Alberto Núñez Feijóo, como ha señalado el presidente de los populares en la provincia, la postura del partido es firme. “La integridad de España es un principio que no está en venta, el inmigrante que venga a contribuir, bienvenido sea, pero el que venga a delinquir: expulsión automática”, ha sentenciado en consonancia con el mensaje de campaña de otra formación política, como es Vox.

Además, Velázquez ha avanzado que se reconstruirá el Pacto de Toledo. “Se firmó con un Gobierno del PP en este espacio, en este Parador, porque si hay un partido que ha garantizado las pensiones es el PP, y si hay otro que las ha congelado, es el PSOE de Pedro Sánchez”, ha comentado.

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