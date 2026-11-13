Tolón no mira a las encuestas y emplaza a lograr "un voto de progreso" en Castilla-La Mancha para "mirar al futuro"

La cabeza del lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha animado a no fijarse en las encuestas que arrojan una mayoría de PP y Vox en la provincia y en Castilla-La Mancha, y buscar "un voto de progreso, de mirar al futuro y no retroceder al pasado no solamente en derechos sino también en libertades".

Tolón se ha expresado así durante un encuentro con militantes tras visitar la cooperativa de piensos San Antón de Pulgar (Toledo) al que también han asistido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el número dos del PSOE al Congreso por la provincia, Sergio Gutiérrez y el número tres al Senado y alcalde del municipio, Andrés Pina.

La que también fuera alcaldesa de Toledo ha opinado que "las encuestas valen para lo que valen", recordando que "ayer salió el CIS y decía prácticamente lo contrario".

En cualquier caso, ha señalado que afronta la campaña que acaba de comenzar con "mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha esperanza".

Alcalde de Torrijos

En otro orden de cosas, también ha criticado el vídeo publicado por el alcalde de Partido Popular en Torrijos, Andrés Martín, en el que llamaba a los sindicalistas "comegambas" y les acusaba de "hacer el ridículo" con la convocatoria de huelga del pasado miércoles, 25 de noviembre.

"Quien insulta a los sindicatos, insulta a los trabajadores", ha reflexionado la política toledana, quien ha aprovechado para expresar "todo mi respeto" a CCOO y UGT por "la labor que están haciendo durante muchos años, desde la Transición".



"Si tenemos hoy un salario mínimo mayor es también por el acuerdo entre los sindicatos y los empresarios. Si tenemos una revalorización de las pensiones, han tenido que ver mucho los sindicatos en este país", ha asegurado la ministra.



Tolón ha concluido apuntando que "no es amiga del insulto" y que no va a entrar en provocaciones.