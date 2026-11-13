Page expondrá en Bruselas la gestión de su Gobierno de la emergencia por el accidente ferroviario de Urda

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expondrá en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas la gestión del Gobierno regional ante la emergencia por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, durante el I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos celebrado en Toledo.

"Page ha sido invitado a intervenir para hablar sobre la gestión de emergencias con motivo de la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Urda. Además, en la comisión NAT se tratarán temas relativos al desarrollo rural, la protección del medio natural y el sector agroalimentario", ha confirmado.

Además, Caballero intervendrá, en nombre de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tutto, en la apertura del foro 'El futuro de los territorios especiales de la UE: juventud, agricultura, identidad y competitividad'. Y también en el Evento de Alto Nivel sobre el Futuro de la PAC en el que trasladará la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha en torno a su financiación y estructuración.

Oficinas de Proyectos Europeos

Por otro lado, Caballero ha detallado que el I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos es una jornada técnica que organiza la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha para analizar las futuras oportunidades de financiación europea derivadas del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) y del nuevo Fondo de Competitividad de la Unión Europea.

Tras la apertura ha tenido lugar una ponencia marco de la eurodiputada Cristina Maestre, mientras que la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha María del Carmen Cuerva Narro ha abordado el impacto que tendrá el nuevo Fondo de Competitividad sobre la participación de regiones, entidades públicas, empresas y organizaciones sociales en los programas europeos.

También ha habido una mesa redonda dedicada a la difusión y el impacto de las Oficinas de Proyectos Europeos. Y ha participado Fátima González Gómez, evaluadora de proyectos de la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA).

El programa ha concluido con una mesa redonda sobre instrumentos y protocolos para la mejora de los servicios de apoyo a la financiación europea.

Page, ausente en la campaña

Este viaje de Page le hará ausentarse, una vez más, de un acto programado del secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Castilla-La Mancha.

Su presencia en Bruselas le impedirá asistir al mitin de campaña electoral que Sánchez ofrecerá el próximo martes en Albacete capital.

No es la primera vez que ocurre. Aunque finalmente fue cancelado, tampoco iba a asistir al acto de precampaña de Sánchez en Toledo el 21 de octubre debido a que se encontraba de viaje institucional en Italia.