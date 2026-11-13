Núñez augura que la "ola de cambio" de Feijóo continuará con él como presidente de Castilla-La Mancha en 2027

Paco Núñez está convencido de que 2027 será el año de su llegada a la Presidencia de Castilla-La Mancha. El líder regional del PP ha asegurado este viernes en Toledo que la "ola de cambio" que, a su juicio, arrancará con la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es "imparable" y culminará el 23 de mayo de 2027 con su triunfo en los comicios autonómicos.

"Asumiré el privilegio de ser el presidente de Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo", ha proclamado.

Durante un desayuno informativo celebrado en la capital regional, que ha servido como pistoletazo de salida para los populares toledanos y que ha estado protagonizado por el alcalde de la ciudad y número uno al Congreso por la provincia, Carlos Velázquez.

Para Núñez, "lo que va a suceder el próximo día 29 de noviembre es una ola de cambio que ya llegó a las elecciones municipales y autonómicas en el 23, y que se consolidó en Castilla-La Mancha con hasta el 67 % de la población gobernada por alcaldes y alcaldesas del Partido Popular".

Esta inercia, según ha explicado, "va a continuar con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de nuestro país el próximo día 29 de noviembre" y tendrá su desenlace definitivo en la región.

"Se va a consolidar con la victoria del Partido Popular también en las elecciones autonómicas y municipales el próximo día 23 de mayo del año 27", ha sentenciado, añadiendo que asumirá "el privilegio de ser el presidente de Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo" de ese año.

Financiación y agua

En clave autonómica, Núñez ha defendido que "si algún territorio tiene necesidad de cambio, ese es Castilla-La Mancha". Para sustentar esta afirmación, el presidente de los populares castellanomanchegos ha puesto el foco en dos deficiencias históricas que lastran el desarrollo de la comunidad: el modelo de financiación y la gestión del agua, criticando duramente la inacción de los ejecutivos socialistas en ambas administraciones.

Respecto a los recursos económicos, ha denunciado que "llevamos ocho años de Pedro Sánchez viendo cómo los únicos acuerdos que se han puesto encima de la mesa sobre financiación autonómica han sido para que el dinero de los castellanomanchegos acabe en manos del separatismo catalán".

Frente a ello, ha garantizado que Feijóo pondrá en marcha una mesa de negociación para asegurar la viabilidad de los servicios públicos en una región que sufre "rentas bajas", está "envejecida", tiene "gran dispersión geográfica" y soporta "un coste de prestación de los servicios muy alto".

El problema del agua ha ocupado otro bloque central de su intervención. Núñez ha lamentado que "llevamos ocho años con Sánchez en el Gobierno de nuestro país y once también con Castilla-La Mancha gobernada por el Partido Socialista, donde se habla mucho de agua, pero la realidad es que el agricultor y el ganadero cada día tienen menos agua".

La solución, según ha anunciado, pasa por un gran acuerdo nacional del Agua promovido por el PP que garantice "que el agua de Castilla-La Mancha no acabe en Portugal y acabe en manos de los castellanomanchegos".

Este pacto priorizará las infraestructuras, regadíos y depuradoras para dejar atrás de una vez por todas "la guerra del agua".

Unas elecciones históricas

El líder del PP autonómico también ha querido dimensionar el calado de la cita con las urnas del 29-N. En una reflexión sobre el contexto político nacional, Núñez ha advertido que "arranca, muy probablemente, la campaña electoral más importante de la historia de España, o al menos la más importante de los últimos 40 años".

A su juicio, el momento actual es inédito debido a "la tensión que se vive en las calles, el enfrentamiento que hay en la sociedad española y también la forma en la que ha colonizado las instituciones el Partido Socialista".

Núñez ha sido especialmente duro con el actual presidente del Gobierno, asegurando que "España no aguanta más socialismo, que España no aguanta más mentiras, que España no aguanta más abandono y que España no aguanta más corrupción".

En este sentido, ha hecho alusión a los recientes escándalos que salpican al PSOE, recordando que "España no se merece un Gobierno que esté permanentemente investigado" y afirmando de manera tajante: "Delinquen tan rápido que no da tiempo a seguirles".

El dirigente popular ha mencionado expresamente las investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Europea, señalando que "sería tremendamente grave que el dinero de los fondos europeos que tenía que venir a nuestro país para mejorar las vías del ferrocarril haya acabado en mordidas y en bolsillos de dirigentes socialistas", y ha recordado también las sospechas sobre los contratos de las pulseras contra la violencia de género.

Como antídoto a esta situación, Paco Núñez ha erigido la figura del candidato nacional del PP. "Con verdad, con valentía y con decencia es como va a gobernar Alberto Núñez Feijóo a partir del próximo 29 de noviembre", ha asegurado, prometiendo que su gobierno será "de gestión, de honestidad" y "riguroso".

Para finalizar, Núñez ha pedido al voto para el PP asegurando que apoyar a Feijóo es la única manera de proteger el futuro de la nación y de la región. "Yo soy mucho más español que del Partido Popular. Soy mucho más castellanomanchego que del Partido Popular", ha confesado emocionado.

"Y hoy la forma de defender a España, y hoy la forma de defender a Castilla-La Mancha, es votando a Alberto Núñez Feijóo y es votando al Partido Popular", ha concluido.