Isabel Díaz Ayuso hará campaña el martes en Illescas junto a Carlos Velázquez y Paco Núñez

Paco Núñez, Isabel Díaz Ayuso, Alejandra Hernández y Carlos Velázquez en un acto de campaña en 2023 en Illescas. PP CLM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizará el próximo martes un acto de campaña del Partido Popular en Illescas (Toledo).

En él también estarán presentes el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia, presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder regional del partido, Paco Núñez y la portavoz del PP de Castilla-La Mancha y concejal en el Ayuntamiento illescano, Alejandra Hernández.

Este mitin, que será abierto al público, tendrá lugar a las 18:30 horas en el Hotel París, situado en la carretera a Ugena y girará en torno al lema 'El cambio necesario'.

Cartel del acto E.E. CLM

Curiosamente, en este lugar coincidirán los mismos protagonistas que celebraron un acto de campaña en mayo de 2023 con ocasión de las elecciones municipales y autonómicas.

Aquellos comicios auparon a Carlos Velázquez a la Alcaldía de Toledo al lograr un pacto con Vox que todavía continúa vigente y Paco Núñez perdió la carrera por la presidencia regional en una apretada noche electoral en la que el socialista Emiliano García-Page renovó la mayoría absoluta gracias a su victoria in extremis en la provincia de Ciudad Real.