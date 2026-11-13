Santiago Abascal saluda desde el coche a sus seguidores antes de abandonar la plaza de Zocodover. Ángela Pulido Díaz

"El crecimiento de Vox es lo que hará posible que echemos a Sánchez del Gobierno de España", asegura Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes desde la plaza de Zocodover de Toledo que el crecimiento de su formación en las elecciones del próximo 29 de noviembre será determinante para hacer posible un cambio de Gobierno en España.

"Únicamente el crecimiento de Vox es lo que está asegurando la alternativa", ha dicho, para añadir que esa percepción "es la que indican los pronósticos y las encuestas en este momento", ha afirmado durante una atención a los medios de comunicación.

En su intervención, Abascal también ha lanzado un mensaje al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este se pronunciara sobre el reparto de ministerios en un hipotético futuro Gobierno.

El líder de Vox le ha aconsejado que deje de anticipar la composición del Ejecutivo y de pensar en quién ocupará cada cartera antes de que se celebren las elecciones.

"Es un error estratégico lanzar el mensaje a los españoles de que esto ya está hecho. Yo no voy a caer en ese error", ha advertido Abascal, que ha recordado el precedente de las elecciones generales de 2023.

"Creo que es un error empezar a plantear esto y es un error ya vestirse con los ropajes de presidente del Gobierno cuando los españoles no han votado", ha añadido.

En este sentido, ha recomendado a Feijóo que deje de pensar en los ministerios y en sus posibles destinatarios. "No vendamos la piel del oso antes de cazarlo", ha insistido, para llamar a concentrar todos los esfuerzos en la derrota electoral del PSOE.

Seguidores de Vox escuchan a Santiago Abascal este viernes en la plaza de Zocodover. Ángela Pulido Díaz

Aspecto que presentaba la plaza de Zocodover durante el acto de Abascal. EDCM

Así, ha apelado a una movilización masiva de los españoles "para hacer posible el cambio político" y ha presentado a Vox como la formación que pretende impulsar un "cambio profundo" y un "cambio radical" de rumbo.

Entre sus principales propuestas ha mencionado la prioridad nacional, la desregulación económica, las bajadas de impuestos y la remigración.

"Traición y mentira"

De otro lado, el dirigente de Vox ha aprovechado su comparecencia para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupción, traición y mentira".

También ha hecho referencia a las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en distintas dependencias públicas, entre ellas el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, esta semana, y se ha preguntado por qué todavía no se ha producido una entrada en el Palacio de la Moncloa.

Asimismo, Abascal se ha referido a la situación de Ceuta y Melilla y a las relaciones con Marruecos para reclamar que se suspendan los acuerdos y el trato preferencial con el país vecino "hasta que deje de reclamar ambos territorios españoles y salgan de Ceuta todas las personas que invadieron la ciudad autónoma".

Por último, ha asegurado que Vox recorrerá España durante la campaña electoral para trasladar sus propuestas y escuchar a los ciudadanos, puesto que los problemas que afectan a los españoles "son similares en todo el territorio" y están relacionados con el deterioro de las condiciones de vida, los servicios públicos y las infraestructuras.