El tirón demográfico de Castilla-La Mancha: es la tercera comunidad que más habitantes ha sumado desde julio de 2023

La población en Castilla-La Mancha ha aumentado un 0,34 % en el tercer trimestre en relación con el segundo trimestre de 2026, alcanzando un total de 2.177.209 habitantes. Se trata del quinto mayor crecimiento a nivel nacional, solo por detrás de Valencia (+0,48), Madrid (+0,46), Melilla (+0,36) y La Rioja (+0,36).

Así lo refleja el informe sobre datos provisionales 'Estadística Continua de Población' a fecha 1 de octubre de 2026 publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos reflejan un aumento muy positivo de la población, ya que desde julio de 2023 la comunidad ha sumado 84.762 habitantes, situándose como la tercera con mayor incremento demográfico solo por detrás de Valencia y Madrid.

El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado estos datos en redes sociales, destacando que el incremento durante la última legislatura ha sido un 4,05 % por encima de la media nacional.

"Castilla-La Mancha avanza, crece y gana población. Vamos a seguir trabajando para que siga siendo la mejor región donde vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida", ha expresado el líder autonómico.

Castilla-La Mancha avanza, crece y gana población. En esta legislatura ha aumentado en 84.762 habitantes, un 4,05% más que la media nacional. Y somos la tercera comunidad autónoma que más crece. Vamos a seguir trabajando para que siga siendo la mejor región donde vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 12, 2026

Población extranjera

Según el informe, 289.481 son personas con nacionalidad extranjera, lo que indica que ha habido un incremento del 26,7 % con respecto a julio de 2023. Asimismo, 1.887.728 son españoles, lo que supone un incremento del 1,27 %.

Del total de habitantes de la región, 1.095.443 son hombres y 1.081.766 son mujeres.

Por provincias

Según el documento, la población ha crecido en todas las provincias de Castilla-La Mancha. El mayor incremento desde julio de 2023 se ha dado en Toledo, con un 6,41 % hasta alcanzar los 783.620 habitantes.

Le sigue Guadalajara, con una subida del 6,33 % hasta los 294.890 ciudadanos; Ciudad Real, con un +2,8 % hasta los 502.056; Cuenca, con un +1,72 % hasta los 201.899; y Albacete, con un +1,65 % hasta los 394.744.

Datos nacionales

En términos nacionales, la población en España se sitúa en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica, al aumentar en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026.

El crecimiento se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representa el 98,8 % del crecimiento total.

Comparando el dato de población con julio de 2023, el incremento ha sido del 3,34 %, lo que se traduce en 1.615.122 ciudadanos más.