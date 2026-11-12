Núñez defiende el plan de Feijóo contra la ocupación con desalojos, aplicándolo en tres zonas de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha situado la ocupación ilegal de viviendas entre las cuestiones que Alberto Núñez Feijóo abordará si llega al Gobierno de España y ha defendido el compromiso de desalojar en un plazo de 48 horas los inmuebles ocupados ilegalmente.

Una medida que ha considerado especialmente importante para Castilla-La Mancha, donde ha señalado tres zonas con problemas relacionados con esta situación: el corredor de La Sagra, la Mesa de Ocaña y el Corredor de Henares.

Núñez ha trasladado este planteamiento durante un acto público celebrado este miércoles en Guadalajara, en el que ha participado junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, además de representantes provinciales y municipales del partido.

Allí ha defendido el proyecto de "reconstrucción nacional" de Feijóo y ha repasado algunas de sus principales propuestas en materia de vivienda, fiscalidad e infraestructuras.

En relación con la vivienda, el dirigente regional ha puesto el acento en la necesidad de garantizar la seguridad de los propietarios y evitar que la ocupación ilegal se convierta en un problema para quienes tienen una vivienda en propiedad. En este contexto, ha reivindicado el compromiso del PP de establecer un plazo de 48 horas para desalojar los inmuebles ocupados ilegalmente.

La propuesta cobra especial relevancia para Castilla-La Mancha, según ha señalado Núñez, que ha mencionado expresamente el corredor de La Sagra, la Mesa de Ocaña y el Corredor del Henares como zonas donde existe esta problemática. No obstante, no ha aportado cifras concretas sobre el número de viviendas afectadas en estos territorios.

Un millón de viviendas

La ocupación ha sido uno de los asuntos incluidos en el bloque de propuestas sobre vivienda que el presidente regional del PP ha atribuido al proyecto de Feijóo. Entre ellas también ha destacado el compromiso de construir un millón de viviendas en España durante los próximos cuatro años.

A estas medidas ha sumado una reducción del IVA en la compra de la primera vivienda, así como una bajada de impuestos y un IVA cero para los productos de la cesta de la compra. También ha defendido reducir la fiscalidad que grava la electricidad y los combustibles.

Durante el acto, Núñez ha presentado estas propuestas dentro del proyecto de "reconstrucción nacional" del PP, con el que Feijóo pretende, según ha afirmado, recuperar el respeto a la ley, el sentido común y la gestión pública.

El dirigente castellanomanchego ha situado las elecciones del próximo 29 de noviembre como una decisión que, a su juicio, trasciende las siglas políticas. "No elegimos entre derechas o izquierdas, ni siquiera entre PP o PSOE, elegimos entre España o Sánchez", ha afirmado.

También ha criticado la huelga general convocada durante la jornada, a la que ha calificado de "huelga electoral", y ha asegurado que el PP trabajará para que Feijóo llegue al Gobierno de España.