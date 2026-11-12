La mayoría socialista tumba las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a los presupuestos de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado al proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2027 con el voto en contra del PSOE. Mientras que la enmienda de Vox ha recibido la abstención del PP, la de los 'populares' ha contado con el apoyo de Vox.

Ahora, el proyecto continúa con su tramitación parlamentaria, de manera que se abrirá el plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales. Después se votarán en comisión y finalmente se aprobará el presupuesto en pleno, lo que previsiblemente ocurrirá en diciembre para que entren en vigor el 1 de enero.

Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado a PP y Vox de "tergiversar datos" en las enmiendas.

Ruiz Molina ha pedido la retirada de ambas enmiendas y ha afirmado que han sido elaboradas "al peso", ya que tienen el mismo número de páginas.

"Ambos grupos presentan una imagen apocalíptica y ruinosa de esta región, que no se corresponde con la realidad. Las cuentas para el próximo ejercicio se han elaborado con estimaciones de ingresos prudentes y en un ambiente de estabilidad y un contexto positivo para Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Para el consejero, los datos son "favorables" y ha valorado como una "virtud" que las cuentas sean "continuistas", frente a la opinión de la oposición que lo considera "un defecto".

"Los objetivos son mejorar la calidad de vida de los castellanomanchegos aumentando los recursos destinados a los servicios públicos, así como los destinados a vivienda; impulsar el crecimiento de las empresas; favorecer el crecimiento económico y el empleo; invertir en innovación y sostenibilidad y favorecer la cohesión social potenciando las partidas destinadas a la lucha contra la despoblación", ha afirmado.

Gasto social

Ruiz Molina ha afirmado que el gasto social constituye "la prioridad" del presupuesto, del que también ha dicho que es "equilibrado", ya que tiene como objetivo el déficit 0 y no se incrementará el endeudamiento.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de ley recoge una reducción del 80 % de los ingresos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que pasan de los casi 600 millones de euros en 2026 a los 126 en 2027.

Y ha añadido que el gasto realmente disponible -presupuesto no financiero- se sitúa en los 11.974,1 millones, lo que supone 1.200 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

En definitiva, los presupuestos se distribuyen en tres áreas: gasto social, con 8.412 millones (+12,5 %); vivienda, que contará con 270 millones (+140,0 %); y crecimiento económico, al que se destinarán 2.776 millones (+5,0 %).

Además, a la lucha frente al reto demográfico se dedicarán 2.198 millones de euros, mientras que en el capítulo inversor se destinan 1.284 millones a operaciones de capital.

Presión fiscal

Por su parte, el diputado del PP Santiago Serrano ha recriminado al Ejecutivo autonómico que con estas cuentas prevea "recaudar más que nunca, invertir menos que el año anterior, engordar la estructura del Gobierno y renunciar a medir los resultados de lo que gastan".

"Estos presupuestos consolidan una senda de empobrecimiento para los ciudadanos. Hay un récord recaudatorio, ya que 31 de cada 100 euros de una familia se van en impuestos y cotizaciones", ha expresado.

Por parte de Vox, el presidente del grupo, David Moreno, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "recaudar más y prestar servicios más precarios" cada año.

"Castilla-La Mancha está muy lejos de las buenas expectativas que el Gobierno regional viene vendiendo a través de continua propaganda", ha asegurado.

Del lado contrario, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha defendido un modelo de presupuestos que "tiene en el centro a las personas". Y ha destacado que en Castilla-La Mancha se reduce la presión fiscal mediante deducciones y bonificaciones a las familias.

"Nosotros con la política fiscal hacemos política social. El 72 % del gasto no financiero se dedica a gasto social", ha asegurado, a la vez que ha puesto en valor las partidas destinadas a vivienda y a la lucha contra la despoblación, con el objetivo de que "los pueblos tengan vida e igualdad de oportunidades".