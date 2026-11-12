La Justicia absuelve a un padre que conducía a más de 220 kilómetros por hora para llevar a su hija enferma al hospital

La Audiencia Provincial de Cuenca ha absuelto a un padre que circulaba a 228 kilómetros por hora por una autopista para llevar de urgencia al hospital a su hija de 11 años, aquejada de una grave enfermedad con metástasis en la columna vertebral.

Los magistrados han estimado su recurso contra la condena inicial al considerar que actuó en una situación de necesidad para proteger la salud y la integridad de la menor.

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2025. El acusado, que viajaba acompañado de su mujer y de su hija en un Mercedes Benz GLE 450 D, procedía de Valladolid y se dirigía a una localidad en la que su esposa tenía una vivienda.

Durante el trayecto, a la altura de la autopista AP-36, la niña comenzó a sufrir una crisis de fuertes dolores en la zona dorsal y lumbar, precisamente en las vértebras afectadas por las metástasis.

La situación de la pequeña era especialmente delicada. Según recoge la sentencia, llevaba más de cinco años enferma y había perdido completamente la visión. Durante ese tiempo había sido sometida a cuatro intervenciones de neurocirugía, con sucesivos implantes de válvulas de drenaje externas en la cabeza, además de recibir un tratamiento de quimioterapia que continuaba en aquel momento.

La resolución describe cómo, durante el viaje, la menor comenzó a sufrir "fuertes dolores de espalda", acompañados de náuseas y "un estado de gran agitación, con llanto y gemidos constantes". La niña llegó incluso a soltarse la venda que cubría la herida permanente que tenía en la cabeza como consecuencia de las operaciones.

Ante el temor de que estuviera ocurriendo algo grave, sus padres decidieron dirigirse directamente al Hospital de Albacete. Para llegar cuanto antes, el padre aceleró hasta alcanzar los 228 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120. Un radar de la Guardia Civil detectó la infracción a las 17:37 horas, en el punto kilométrico 100,600.

Cazado por un radar

El vehículo fue interceptado posteriormente en el kilómetro 121. En ese momento conducía su mujer, que había tomado el volante después de que el coche pasara por el radar. Los agentes les ofrecieron llamar a una ambulancia, pero los padres rechazaron la propuesta y continuaron su camino hacia el hospital.

Aunque la asistencia médica que finalmente recibió la niña no revistió especial complejidad, los magistrados advierten de que no se puede juzgar lo sucedido perdiendo de vista las circunstancias que atravesaban sus padres en aquel momento.

"Cualquier demora podría haber acarreado dramáticas consecuencias dada la relevancia de las patologías sufridas por la menor", recoge la sentencia, que considera lógica y racional la necesidad de una evaluación médica urgente ante la crisis que había sufrido durante el trayecto.

La Audiencia recuerda que el Código Penal contempla la eximente de estado de necesidad cuando alguien infringe una norma para evitar un mal mayor, siempre que concurran determinados requisitos, entre ellos que el peligro sea real e inminente y que la situación no haya sido provocada intencionadamente.

En este caso, los jueces entienden que existía un riesgo actual y grave para la salud de la pequeña y que sus padres actuaron para protegerla. "La inminencia obliga a tomar con prontitud las medidas necesarias para la protección del bien jurídico amenazado, como ocurrió en el caso examinado", argumentan.

La resolución revoca así la condena que había impuesto el Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca en junio de 2025, que castigó al conductor por un delito contra la seguridad vial con nueve meses de multa —1.620 euros— y un año y un día de retirada del permiso de conducir.

La sentencia, fechada el 15 de septiembre de 2026, declara al padre absuelto y deja sin efecto las penas impuestas. No obstante, no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.