Desarticulada una red de inmigración ilegal en Ciudad Real que utilizaba empresas reales para falsificar contratos

La Policía Nacional ha detenido a diez personas en una operación desarrollada en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, especialmente en Almagro y Bolaños de Calatrava, por su presunta pertenencia a una organización criminal especializada en el favorecimiento de la inmigración ilegal y la falsificación documental.

Entre los arrestados se encuentran los dos principales responsables del grupo, que ofrecía trámites fraudulentos para conseguir autorizaciones de residencia y trabajo en España. La investigación comenzó después de que los agentes detectaran documentación falsificada en diferentes solicitudes de residencia presentadas por ciudadanos de origen magrebí.

A partir de ahí, las pesquisas permitieron identificar una estructura organizada que actuaba al margen de los procedimientos legales establecidos por la Oficina de Extranjería y la Policía Nacional, los organismos competentes para gestionar la documentación de ciudadanos extranjeros.

Según ha informado la Policía Nacional, los dos cabecillas tenían funciones diferenciadas dentro de la organización. Uno de ellos se encargaba de captar a las víctimas y ofrecerles un supuesto "atajo" para conseguir la residencia en España sin seguir los cauces administrativos establecidos.

El segundo responsable, dedicado a la gestión empresarial, tenía acceso directo a datos personales y firmas digitales de clientes y empresas. Con esta información realizaba trámites sin autorización y confeccionaba ofertas laborales, contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social para dar apariencia de legalidad a las solicitudes.

Contratos fraudulentos

Las investigaciones permitieron comprobar que la organización utilizaba empresas que sí tenían actividad económica en la provincia de Ciudad Real para generar contratos de trabajo fraudulentos y tramitar altas en la Seguridad Social. Estas operaciones se realizaban sin el consentimiento de los propietarios legítimos de los negocios, que desconocían el uso que se estaba haciendo de sus datos.

Con las ofertas laborales y los contratos obtenidos de esta manera, los miembros de la red facilitaban a los solicitantes la presentación de expedientes para conseguir una autorización de residencia y trabajo por arraigo sociolaboral, una de las vías contempladas en la Ley de Extranjería para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros.

De esta forma, los integrantes de la organización conseguían que los solicitantes pudieran acceder a la regularización de su situación en España mediante documentación laboral que no respondía a una relación de trabajo real.

Por estos servicios fraudulentos, la organización cobraba a cada solicitante cantidades que oscilaban entre los 2.000 y los 4.500 euros.

Los pagos se realizaban en efectivo con el objetivo de evitar dejar rastro del dinero recaudado y de su posterior reparto entre los diferentes integrantes del grupo criminal. La operación policial se ha saldado con diez detenidos, entre ellos los principales responsables de la organización.