CSIF denuncia el "grave riesgo" que supone para los pacientes el exceso de guardias de los médicos del Hospital de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el "exceso de horas de guardia" que soportan los facultativos del Hospital Universitario de Toledo (HUT) y que supone "un grave riesgo para la salud de los profesionales y puede comprometer la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes" amén de un vulneración de la normativa.

Según explican en un comunicado, la jornada complementaria de los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está regulada por la Resolución de 28 de diciembre de 2018, así como por el Estatuto Marco del personal estatutario que establecen un límite máximo de 785 horas anuales de horas de guardia, ampliable en otras 150 horas únicamente de forma voluntaria y con consentimiento escrito del profesional.

Sin embargo, CSIF alerta de que en servicios hospitalarios con elevada carga asistencial como Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, Pediatría o Traumatología, numerosos facultativos están superando ampliamente estos límites llegando a superar el millar antes de finalizar el año.

En el concepto de guardia, el sindicato recuerda que se engloba el periodo de tiempo en el que el trabajador debe estar disponible para atender emergencias, urgencias o imprevistos fuera de su jornada ordinaria.

Para CSIF, esta situación resulta especialmente preocupante porque "no se trata de una circunstancia puntual", sino de una sobrecarga de trabajo que se está trasladando a los profesionales como consecuencia de las necesidades organizativas y asistenciales del hospital.

"Detrás de este exceso de horas de guardia se encuentra la falta crónica de facultativos en el HUT y el ahorro que supone para la Gerencia, ya que es más económico abonar una hora de guardia (un tercio de hora de jornada ordinaria) que abonar una contratación", lamentan.

A este respecto, apuntan que el exceso de jornada puede comprometer la capacidad de respuesta y rendimiento durante la atención sanitaria: "La seguridad de los pacientes exige profesionales descansados, en condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo y con garantías suficientes para prestar una asistencia de calidad".

Falta de descanso

Además de conformar una ilegalidad, apuntan que la acumulación excesiva de horas de guardia también tiene consecuencias directas sobre la salud de los trabajadores dado que la fatiga y la falta de descanso asociadas a jornadas prolongadas pueden favorecer problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, trastornos metabólicos y endocrinos, así como problemas de salud mental, entre ellos el síndrome de desgaste profesional o burnout. También pueden repercutir negativamente en las capacidades cognitivas y en el bienestar general de los facultativos

A esta situación se suma que los médicos deben afrontar jornadas continuadas de hasta 24 horas, cada vez más extenuantes cuando se acumulan con una elevada carga de guardias a lo largo del año.

Por todo ello, la Central Sindical exige a la Gerencia que cumpla estrictamente los límites de jornada complementaria establecidos en la normativa, que revise las planificaciones de guardias y que adopte las medidas organizativas y de contratación necesarias para evitar que los profesionales tengan que asumir una carga de trabajo que comprometa su salud.