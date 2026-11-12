El CIS de Tezanos da por ganador al PSOE en Castilla-La Mancha aunque reconoce una victoria del bloque de la derecha

La tragedia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) o la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas celebrado en la Catedral de Toledo no castigarían al PSOE según el último barómetro del CIS.

A la contra de todas las encuestas, el informe de José Félix Tezanos publicado en la tarde de este jueves, a pocas horas del arranque de la campaña electoral a las 0 horas de este viernes, da como ganador a los socialistas en Castilla-La Mancha en las elecciones generales. No obstante, reconoce que el bloque formado por PP y Vox obtendría más escaños.

La macroencuesta otorga entre 8 y 9 escaños a los socialistas, mientras que da entre 6 y 7 al PP y entre 5 y 6 a Vox.

De esta forma, el bloque de la derecha formado por PP y Vox obtendría 11 escaños en el mejor de los casos, mientras que llegaría a 13 en el escenario más optimista.

Además, Frente Amplio y Podemos no obtendrían escaño por las circunscripciones de Castilla-La Mancha.

Con estos resultados, la situación sería muy distinta a lo que ocurrió finalmente en las elecciones generales de 2023, cuando el PP obtuvo 10 escaños en Castilla-La Mancha, el PSOE un total de 8 y Vox 3.

Por provincias

Según el CIS, el PSOE lograría la victoria en Albacete, consiguiendo un total de 2 escaños frente al único que conseguirían tanto PP como Vox. En esta provincia, PP y PSOE empataron a dos escaños en 2023.

En Ciudad Real, la visión de Tezanos también es relativamente positiva, ya que los socialistas obtendrían 2 escaños, misma cifra que los 'populares' y uno más que Vox. En los últimos comicios ocurrió precisamente esto.

En Cuenca y Guadalajara habría un triple empate, con 1 escaño logrado por parte de cada uno de los tres partidos. En las últimas generales, el triple empate se dio en Guadalajara, mientras que en Cuenca obtuvo 2 el PP y 1 Vox.

Más dudas presenta el CIS en Toledo -con 6 escaños en total-, ya que otorga entre 2 y 3 al PSOE y entre 1 y 2 tanto al PP como a Vox. En 2023, el PP resultó ganador con 3, mientras que PSOE y Vox obtuvieron 2 y 1 respectivamente.

CIS nacional

En cuanto al conjunto de España, el CIS ha publicado que el PSOE sería el ganador de las elecciones con el 33,3 % del voto, con una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP. Los de Sánchez conseguirían entre 134 y 143 diputados.

Por su parte, el PP se quedaría en el 25,5 % del voto, con una horquilla de entre 98 y 106 diputados. Y Vox obtendría el 18,4 % del voto, que se traduciría entre 57 y 65 escaños.

Con este resultado dibujado por Tezanos, PP y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta de 176 escaños para gobernar.

Se trata de una macroencuesta realizada con 45.074 entrevistas, entre el 7 y el 30 de octubre. El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos, fue el 28 de octubre, por lo que la encuesta solo recogería parcialmente su impacto en la opinión pública.