"En algunos sitios había más policía que piquetes": la denuncia sindical en la jornada de huelga en la región

La huelga general convocada este 11 de noviembre deja en Castilla-La Mancha una denuncia de los sindicatos CCOO y UGT: las dificultades que, según aseguran, han encontrado algunos piquetes informativos para desarrollar su labor en determinados centros de trabajo, ante la actuación de la Policía Nacional.

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha señalado que en algunos polígonos y empresas se ha producido un "exceso de celo" policial, hasta el punto de que, según ha afirmado, "en algunos casi había más policía que piquetes".

Alcónez ha insistido en que informar a las plantillas "es un derecho" y que corresponde a cada trabajador "decidir libremente si secunda o no la huelga". Pese a estas dificultades, ha calificado las primeras horas de la jornada de tranquilas y sin incidentes destacables que hayan empañado su desarrollo. UGT cifra en un 60 % el seguimiento de la huelga en la región.

En la misma línea, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha defendido el derecho de huelga y su compatibilidad con el derecho a la información.

En esta línea, ha lamentado las dificultades que, según ha indicado, se han encontrado algunos trabajadores y representantes sindicales, incluso "en determinados ámbitos de las administraciones públicas".

Ortega ha calificado la convocatoria de éxito y ha destacado la participación en sectores estratégicos de la economía regional. Entre ellos, ha puesto como ejemplo la industria cárnica, que afronta ya su tercera jornada consecutiva de paro y agrupa a más de 10.000 trabajadores en Castilla-La Mancha.

También ha destacado los paros en las industrias logísticas del Corredor del Henares, donde ha situado el seguimiento cerca del 70 %, así como en empresas de alimentación como Mahou y Bimbo y en otros sectores industriales de la región.

Representantes sindicales de CCOO y UGT en la región y en la provincia, este miércoles en Zocodover. J. G.

El responsable de CCOO ha aprovechado así para reclamar a la patronal cárnica que dé una respuesta a las reivindicaciones salariales de los trabajadores y ponga fin a un conflicto que se prolonga desde hace tres días.

Vivienda, salarios y precios

Más allá de la huelga laboral, los sindicatos han querido subrayar el carácter social de la convocatoria, que tiene como principales reivindicaciones el acceso a una vivienda digna, la mejora de los salarios y unos precios justos.

La marcha de esta mañana ha partido de la plaza de Zocodover. J. G.

Lola Alcónez ha reclamado condiciones salariales que permitan a los trabajadores afrontar el coste de la vivienda, un parque público de alquiler estable y políticas de vivienda sostenidas en el tiempo por parte de todas las administraciones.

"No son viviendas chulas, son zulos", ha afirmado al denunciar las dificultades que encuentran muchas personas para acceder a un alojamiento digno.

En la imagen, representantes de la plataforma de las escuelas infantiles 0-3 años. J. G.

La dirigente de UGT ha advertido también de que el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas está condicionando incluso el acceso al empleo, "hasta el punto de que algunas personas renuncian a puestos de trabajo porque no pueden permitirse vivir cerca de ellos".

Por su parte, Javier Ortega ha defendido que vivienda, salarios y precios forman parte de un mismo problema que afecta a las condiciones materiales de vida de la ciudadanía.

La movilización, ha explicado, pretende reunir no solo a trabajadores en activo, sino también a jóvenes, jubilados y movimientos sociales, entre ellos las plataformas de inquilinos.

500 personas recorren el Casco

En Toledo, CCOO y UGT han hecho estas declaraciones en una atención a los medios de comunicación antes de iniciar un recorrido desde la plaza de Zocodover por la calle Comercio hasta la plaza del Ayuntamiento.

La marcha del piquete informativo ha reunido a unas 500 personas y ha transcurrido mientras los establecimientos comerciales mantenían su actividad habitual y numerosos turistas se detenían para fotografiar y grabar el paso de la movilización.

Entre las pancartas y carteles exhibidos durante el recorrido ha llamado la atención una frase del músico Robe Iniesta: "Y si no sois vosotros, ¿quiénes? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo?".

Una frase del músico Robe Iniesta en un cartel de dos de los manifestantes. J. G.

La jornada continuará esta tarde con manifestaciones convocadas en las cinco provincias. En Toledo y Guadalajara están previstas a las 18:00 horas; en Ciudad Real, a las 18:30, y en Albacete, a las 19:00 horas.

Los sindicatos esperan una participación multitudinaria y advierten de que estas movilizaciones "no supondrán el final de sus reivindicaciones, sino un punto y seguido en la demanda de soluciones al problema de la vivienda, los bajos salarios y el encarecimiento de los precios".