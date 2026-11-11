El seguimiento de la huelga en educación y sanidad ronda el 3 %, según el Gobierno de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cifrado en torno al 3 % el seguimiento de la huelga general de este 29 de noviembre en la educación y la sanidad de la región.

Fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital consultadas por Efe, han precisado que en el ámbito educativo, los paros han sido seguidos por un 3,36 % de los trabajadores, mientras que en el ámbito sanitario, la cifra la han situado en el 2,92 %.

Del mismo modo, estas mismas fuentes han señalado que en los servicios de Administración General, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 6,75 %.

A nivel general, los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la huelga general para exigir vivienda asequible, salarios dignos y mejores condiciones de trabajo, han cifrado la adhesión en la región en torno al 60 %.

En cuanto al desarrollo de la jornada, se ha saldado, en líneas generales, sin demasiados sobresaltos en las cinco provincias más allá de la presencia de algunos piquetes en las entradas de empresas como Repsol de Puertollano (Ciudad Real), Mahou en Alovera (Guadalajara) o Incarlopsa en Tarancón (Cuenca) y algunos contenedores incendiados en Toledo.

Durante la tarde de este jueves, está previsto que se celebren manifestaciones en las cinco